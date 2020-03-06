Який подарунок варто і не треба дарувати на 8 березня? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися

Українське суспільство продовжує дискутувати з нагоди Міжнародного жіночого дня.

Для когось це досі свято краси, квітів, весни та жіночності.

Хтось наголошує, що справжній сенс дня – пошук гендерної рівності.

Як би там не було, а 8 березня особливо важливо вітати доречно та підібрати правильні слова.

А ще не прогадати з подарунком. Наприклад, соціологи виявили, що українські чоловіки з нагоди 8 березня дарують квіти частіше, ніж цього хочуть жінки.

Комусь робити презент зовсім не варто, а хтось – образиться, якщо нічого не отримає.

"Українська правда. Життя" спробувала зробити корисний тест, щоб спростити процес вибору подарунка на 8 березня.

Звичайно ми не врахували всіх нюансів та особливостей, але якщо ви задумаєтеся над відповідями, й матимете в голові конкретну жінку чи дівчину, то до кінця всіх питань наші варіанти вам можуть навіть не знадобитися.