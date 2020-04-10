Як приготувати смачну каву вдома: 6 рецептів та професійні секрети від барист

З цього матеріалу ви дізнаєтеся: Чи можна приготувати смачну каву в чашці.

Як самостійно вибрати якісні кавові зерна.

Рецепти кави, які можна приготувати вдома.

Поціновувачі кави в період карантину відчувають нестачу кофеїну в крові та думках.

Хороша новина для тих, хто мріє посмакувати улюбленим напоєм – відтворити його можна і в домашніх умовах.

Важливо лише дотримуватися рекомендацій щодо приготування, правильно міксувати пропорції та обрати якісні компоненти.

Кава не повинна бути гіркою та пахнути горілим. Фото Chevanon Photography/Pexels

Про те як приготувати справді смачну каву вдома "Українській правді. Життя" розповіли фахівці:

Іван Пеньора , кавовий експерт, обсмажувальник кави та бариста з 13-річним досвідом;

Дмитро Овчаренко , консультант по запуску кав'ярень та співвласник кав'ярні Kohana Kava .

Як самостійно вибрати каву

Смак кави залежить від зерен, способів їхньої обробки та профілю обсмажки.

Експерти радять використовувати свіжообсмажену каву.

За їх словами, українські майстри вже досягли високої майстерності у цьому процесі, тому можна купувати зерна у локальних обсмажувальників.

Стосовно виду кави – професіонали віддають перевагу арабіці (класу Specialty).

"Окрім того, кава має бути ще й свіжозмелена.

Після подрібнення, зерно починає дуже швидко втрачати свої смакові властивості.

Через 15 хвилин ви втратите значну частину смакового потенціалу зерна", – застерігає Дмитро Овчаренко.

Для того, щоб обрати якісні кавові зерна експерти радять звернути увагу на країну походження, адже в залежності від регіону зерна будуть відрізнятися за смаком.

"Особисто мій вибір – це африканська кава, а Ефіопія, Кенія, Танзанія, Малаві – улюблені регіони.

Якщо ви потенційний кавовий ентузіаст, то рекомендую спробувати потроху каву з усіх доступних регіонів.

У кожного свій смак, можливо, вам сподобається кава, наприклад, з Нової Гвінеї", – додає Дмитро.

Кавовий експерт Іван Пеньора при виборі зерен рекомендує також звернути увагу на показник балів, вказаний на упаковці.

"Чим вищі бали вказані на упаковці – тим краща якість кавових зерен.

У них буде менше дефектів та вища чистота смаку.

Зерна з найвищою якість, зазвичай, оцінюються у 80-100 балів, все що нижче – комерційна кава з низькою якістю смаку.

Важливий також рік врожаю – свіжа кава смакує краще", – розповідає Іван Пеньора.

Експерти радять використовувати свіжообсмажену каву. Фото Engin Akyurt/Pexels

На смакові властивості кавових зерен впливає і спосіб обробки.

Найбільш поширені з них це митий, натуральний та хані.

"Одне й те саме зерно з різним методом обробки буде відрізнятись за смаком.

Митий метод, наприклад, відкриває ноти цитрусових, темних ягід та чорного чаю.

Після натурального способу обробки у смаку можна відчути жовті фрукти, тростинний цукор, ром.

У хані – ще більший спектр смаків, там взагалі можна відчути що завгодно", – ділиться досвідом Дмитро Овчаренко.

Що треба, щоб зварити смачну каву

"Можна і потрібно готувати каву в домашніх умовах.

Якщо людина любить смачну каву, їй потрібно трохи вивчити цей процес та вкластися у нього", – зазначає експерт Іван Пеньора.

Перше правило, яке потрібно запам'ятати – кава не повинна бути гіркою та пахнути горілим.

"Правильно приготована кава, буде збалансованою, ароматною, солодкою і чистою за смаком", – додає експерт.

Щоб приготувати каву середньої міцності достатньо використати 6-7 грам кави ("чайна ложка з гіркою", – уточнює Іван Пеньора) на 100 мілілітрів води.

Важливо підібрати правильну воду.

Експерти рекомендують віддавати перевагу бутильованій або добре очищеній воді, оскільки нефільтрована може спотворювати смак.

Міцність кави не впливає на інтенсивність смаку. Фото Burst/Pexels

Стосовно температури, рекомендується використовувати воду близько 95°C.

"Я користуюсь професійним чайником, де можна задати необхідну температуру.

Надаю перевагу високим показникам – 96-98, але при контакті з кавою її температура буде 92-94 – це мабуть найкращий діапазон, в якому кава максимально відкриває свій потенціал.

Якщо у вас немає такого пристрою, можна просто закип’ятити воду та дати їй постояти кілька хвилин, перш ніж додавати до кави", – розповідає Дмитро Овчаренко.

Потрібно розуміти, що міцність кави не впливає на інтенсивність смаку.

"Міцність кави – це про вміст кофеїну, який ми не відчуваємо на смак.

Кофеїн може додавати певну кількість гіркоти у напій, але вона не буде відчутна звичайному споживачу", – пояснює Іван Пеньора.

Для того, щоб розкрити смакову гаму кави не потрібен якийсь спеціалізований посуд при подачі.

"Посуд не впливає на смакові результати напою, а має більше естетичне значення.

Тому каву можна пити як з прозорих склянок, так і з чашок – це кожен повинен обрати індивідуально", – зазначає Іван Пеньора.

При цьому варто використовувати певні підручні засоби для самого приготування.

Для легких рецептів кави вдома вам може знадобитися млинок або кавомолка, кухонні ваги та френч-прес.

Якщо ми говоримо про приготування напоїв з більш складною смаковою гамою, тоді потрібно використовувати більш професійні девайси.

6 рецептів кави, які легко приготувати вдома

Час приготування кави залежить від методу заварювання.

Наприклад, класичну чорну каву можна готувати від 2 до 10 хвилин.

Кава "по-польськи"

Це найлегший спосіб заварювання кави – безпосередньо у чашці.

Він передбачає використання лише двох компонентів – меленої кави та води.

"Для приготування напою у чашці, кава повинна бути змелена до консистенції дрібного цукру-піску", – зазначає Іван Пеньора.

Кава "по-польськи" – один з найпопулярніших способів приготування вдома. Madison Inouye/Pexels

Крім того, варто підготувати правильний посуд для заварювання.

"Для такого методу краще використовувати попередньо підігріту керамічну чашку з товстими стінками", – зауважує Дмитро Овчаренко.

Інгредієнти: 6-7 г меленої кави

100 мл води Насипте у чашку необхідну кількість меленої кави і залийте гарячою водою (95°C). Заливати воду потрібно інтенсивно, щоб вона підняла з дна всю каву у чашці. Залишите напій на 2-4 хвилини. За цей час більші частинки зерна утворять на поверхні невеликий шар. Після заварювання його потрібно обережно зняти ложкою. Сам напій треба перелити в іншу посудину. Бажано це зробити так, щоб кава на дні не потрапила до рідини.

Кава "по-турецьки"

Експерти зазначають, що це один із найпопулярніших способів приготування кави, але не найлегший.

Для цього використовується спеціальний посуд – турка або джезва.

Класично каву в джезві готують з найдрібнішим помелом, майже у пил.

"Чашка для такої кави має бути циліндричною з прямокутним дном, або ж мати форму зрізаного конусу.

Це потрібно, щоб дрібні часточки кави осіли на дні та не заважали насолоджуватися напоєм", – розповідає Дмитро Овчаренко.

Турецька кава – більш насичена, ніж попередній варіант.

Інгредієнти: 8 г кави дрібного помолу

100 г води У холодну турку насипте каву та залийте водою кімнатної температури. Для початку поставте джезву на середній вогонь, а коли напій почне пінитися – зменшуйте його до мінімуму. Потрібно дочекатися поки напій підніметься до країв турки, а потім різко перелити його у чашку та дати відстоятися кілька хвилин.

"Якщо ви власник індукційної плити, вона може не реагувати на вашу джезву.

Тоді можна використовувати металеву посудину, наприклад, пательню, як прокладку", – ділиться лайфхаком Дмитро.

Латте-макіато

Приготування популярних напоїв з молочною піною – справа нелегка, й вона потребує досвіду.

Проте відтворити вдома смак улюбленої кави з молоком – можливо.

"Навряд чи у вас вийде приготувати каву з повноцінним латте артом, якщо немає досвіду роботи бариста, але для смачного класичного латте-макіато достатньо приготувати насичену каву в френч-пресі та у ньому ж збити гаряче молоко.

На все ви витратите максимум 10-15 хвилин часу", – розповідає Дмитро Овчаренко.

Інгредієнти: 15 г меленої кави

75 мл води

200 г молока Для початку потрібно закип'ятити воду та дати їй постояти кілька хвилин. Тим часом підігрійте молоко до 60°C. Експерт зазначає, що "на дотик склянку з тонкого скла з таким молоком ви можете тримати 2-3 секунди – далі буде відчуватися дискомфорт". Поки гріється молоко – потрібно змолоти каву та засипати її у френч-прес. Залийте зерно 75 мл води, ретельно перемішайте та дайте настоятися 90 секунд. Обережно опустіть фільтр пристрою та перелийте каву в іншу посудину. Очистіть френч-прес, заповніть ⅔ об’єму молоком та закрийте його кришкою з сито-фільтром. Після цього зробіть декілька різких рухів вверх-вниз у верхній частині молока, щоб вхопити повітря та замішати його в молоко. У вас має з’явитися піна з великими бульбашками. Зробіть 15-20 аналогічних рухів, але в молоці, замішуючи піну всередину. Об’єм молока має збільшитись, а великі бульбашки – майже зникнути. Тепер перелийте молоко у склянку та дайте йому трохи постояти, щоб піна відокремилась. Обережно влийте всередину каву.

Насправді, для тих, хто полюбляє каву з молоком є чимало варіантів, які можна приготувати вдома за аналогічним принципом.

Наприклад, капучіно або раф каву.

Для останнього потрібно поєднати молоко із 18% вершками в пропорції 1:1 та в підігрітому вигляді змішати разом із кавою.

Кава "по-ірландськи"

Ще один цікавий рецепт кави з вершками, який можна відтворити в домашніх умовах, пропонує Іван Пеньора – це Irish coffee.

Інгредієнти: 130 г фільтр-кави (можна приготувати за допомогою гейзерної кавоварки)

25 г віскі

50 г охолоджених кулінарних вершків 18% жирності (кондитерські не підійдуть)

20-25 г цукрового сиропу (цукор може бути будь-який, сироп робимо 1:1) Перед приготуванням потрібно прогріти посуд для напою гарячою водою. Спершу налийте у склянку 25 г віскі та стільки ж цукрового сиропу. Додайте попередньо підготовлену фільтр-каву і перемішайте інгредієнти за допомогою ложки. Злегка збийте охолодженні вершки у шейкері, якщо його немає, то можна використати невелику баночку. Наливати вершки у напій потрібно за допомогою чайної ложки – тримайте її на поверхні кави та лийте у неї вершки. Так кава вийде двошаровою.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ivan Penyora (@penora_ivan) 26 Бер 2020 р. о 9:41 PDT

Кава "по-корейськи"

Нещодавно справжнім хітом соціальних мереж стало приготування рецепту корейської збитої кави під назвою Dalgona.

Цей варіант більше підійде тим, хто хоче спробувати щось оригінальне, ніж насолодитися класичним смаком кави.

У популярному рецепті цього напою користувачі використовують розчинну каву.

Кава холодного заварювання

З початком теплого сезону більшість переходить від класичної кави до охолоджених кавових напоїв.

Одним із базових рецептів такого напрямку є кава холодного заварювання.

"Вона готується дуже просто та довго зберігається.

Напій має чудовий смак та добре підходить для приготування айс-латте чи додавання соку або різноманітних сиропів", – зауважує Дмитро Овчаренко.

Інгредієнти: 8 г меленої кави

100 мл води Каву потрібно залити водою кімнатної температури, добре перемішати та поставити на 8-12 годин у холодильник. Можна ставити на ніч – цього має бути достатньо. Далі каву потрібно відфільтрувати використовуючи або паперовий фільтр обо щільну натуральну і чисту тканину. Для заварювання краще використовувати скляний посуд.

Експерт зазначає, що таку каву можна поєднувати з цікавими компонентами, які вам до смаку.

Наприклад, додати цитрусові, рослинне молоко чи різноманітні сиропи.

Для поціновувачів таких кавових напоїв Дмитро Овчаренко пропонує рецепт кави колд брю з грейпфрутом.

Інгредієнти: 125 г кави холодного заварювання

75 г грейпфрутового фрешу

5 кубиків льоду У склянку потрібно насипати лід, додати всі інгредієнти. За бажанням можна додати сильногазовану воду чи тонік та добре перемішати. Якщо у вас є блендер – збийте сік з його допомогою. Так він буде чистим та без частинок фруктів.

Як приготувати каву наче у кав'ярні

Смак домашньої кави може дещо відрізнятися від напоїв, які подаються у кав'ярнях.

Справа в тому, що бариста використовують для приготування кави різноманітні методи та девайси, які допомагають розкрити смакову гаму зерен та надати напою потрібну концентрацію.

Для приготування кави бариста використовуають різноманітні девайси. Фото Kaboompics.com/Pexels

"Якщо вдома є френч-прес – ви вже можете приготувати майже все основне меню з улюбленої кав’ярні.

Звичайно, напої будуть трохи відрізнятися, але приблизно на 80% вам вдасться повторити смак", – розповідає експерт Дмитро Овчаренко.

Щоб приготувати напій з більш складним смаком, як це роблять у професійних кав'ярнях, потрібно приділити більше уваги процесам та підібрати для себе комфортний девайс.

"В залежності від методів приготування кава відрізняється за насиченістю та чистотою смакового профілю", – зазначає Іван Пеньора.

Найперше, експерти згадують воронки для приготування фільтр-кави.

Такий метод приготування називається пуровер.

"Це відкритий метод приготування під час якого кава грубого помолу заливається водою, а потім фільтрується за допомогою металевого, тканевого чи паперового фільтру розташованого у тримачі (воронці).

Ці тримачі впливають на інтенсивність, швидкість та тип заварювання", – пояснює Дмитро Овчаренко.

Воронки бувають різних типів в залежності від структури та швидкості протікання кави.

Експерти називають кілька найпопулярніших видів: Clever Dripper, Kalita, Hario V-60 та Chemex.

Девайси для приготування кави

Баристи зі стажем запевняють, що Clever Dripper – найкраще підійде новачкам, які лише починають освоювати процес.

"Це імерсійна воронка в яку ви насипаєте мелену каву, заливаєте її водою та даєте якийсь час настоятись.

Потім, відкриваючи спеціальний клапан, фільтруєте напій у чашку.

Такі воронки більше підходять для новачків, бо каву в ній важче зіпсувати", – ділиться досвідом Дмитро.

Також каву можна готувати за допомогою девайсу під назвою Aeropress.

Цей метод приготування досить простий, при цьому кава матиме більш насичений смак, ніж під час використання воронок.

Один із найстаріших приладів для приготування – гейзерна кавоварка.

"Така кава готується під тиском, що дуже схоже за смаком та структурою до методу еспрессо.

Для гейзера рекомендую купувати зерна обсмажені під фільтр каву, тоді отримаєте максимально смачну і ароматну чашку", – розповідає Іван Пеньора.

Дарія Поперечна, УП. Життя

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