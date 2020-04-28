Українець через карантинні обмеження не може потрапити на похорон власної дитини

Українець Рустам Гаджиєв, який наразі перебуває в ОАЄ, не може попрощатись з маленькою донькою, яка, згідно допису батька у Facebook, померла 21 квітня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо ви думаєте, що мертва дитина – це найстрашніше, що з вами може трапитись, то це не так.

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Найстрашніше, це те, що ти не можеш до неї приїхати.

Не можеш втішити вбиту горем дружину.

У мене немає ілюзій, що мені хтось щось винен, я не прошу грошей або безкоштовний квиток.

Я купив квитки, але вже два рейси з ОАЕ скасували – на 25.04 і 28.04.

Я прошу!!! Благаю !!! Будь ласка, допоможіть, потрапити з ОАЕ в Україну. Я готовий пішки йти, будь-які можливості підійдуть. Допоможіть, будь ласка, попрощатися з моєї Евою.

Ніколи не просив репост. Зараз прошу. Репостіть, тегайте всіх, хто може допомогти. Будь ласка. І нехай вам ніколи не доведеться писати таке", – йдеться у пості.

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Зараз чоловік вбачає для себе єдину можливість потрапити в Україну – це прилетіти у Мінськ.

Він оновив пост після того, як його прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба підтверджує інформацію від Міністерства закордонних справ (МЗС) щодо того, що наразі українські громадяни можуть планувати маршрут на Батьківщину через територію Білорусі.

"Я підтверджую, що між Україною та Білоруссю діє домовленість про транзитний пропуск наших громадян", – прокоментував він.

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