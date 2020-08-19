Шкарлет: до школи не підуть лише ті, хто потрапить до "червоної" зони

В школах та інших навчальних закладах будуть обов'язковими вимірювання температури, дотримання гігієнічних норм та носіння масок.

Про це тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти й науки Сергій Шкарлет у програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "Дім".

"Все залежить від того, яким чином розвиватиметься епідемічна ситуація в Україні.

Всі наші основні сценарії побудовані на постановах Кабінету міністрів, які належать до регулювання санітарно-епідемічної ситуації в Україні, і залежать від зон – "червона", "помаранчева", "жовта" і "зелена".

Щодо ж того, яким чином буде градуюватися за зонами зараження COVID-19 вся Україна, за адміністративно-територіальними одиницями, таким чином і розвиватимуться певні сценарії.

Однозначно, і президент, і уряд, і Міністерство освіти, і Міністерство охорони здоров'я – ми всі висловлюємо те гасло, що діти повинні піти в школу.

До школи не підуть лише ті, хто потрапить до "червоної" зони. У цій частині, відповідно, технології освіти вироблятимуться в змішаному режимі", – зазначив очільник МОН.

Сергій Шкарлет

Він також додав, що розуміє важливість живого навчання, але якщо Київ потрапляє до "червоної" зони, в столиці закриють всі школи.

Міністерство також рекомендує розподіл входу/виходу між дітьми різного віку.

"Молодші класи будуть через визначений вхід в школі заходити, старші, наприклад, через якийсь інший.

Також рекомендуємо обмежити пересування школою по різних кабінетах, якщо цього не вимагатиме навчальний процес", – наголосив він.

Нагадаємо, що за рекомендаціями головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в школах помаранчевої зони викладачі повинні носити захисний екран для обличчя.