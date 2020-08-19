Шкарлет: до школи не підуть лише ті, хто потрапить до "червоної" зони

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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19 серпня 2020

В школах та інших навчальних закладах будуть обов'язковими вимірювання температури, дотримання гігієнічних норм та носіння масок.

Про це тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти й науки Сергій Шкарлет у програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "Дім".

"Все залежить від того, яким чином розвиватиметься епідемічна ситуація в Україні.

Всі наші основні сценарії побудовані на постановах Кабінету міністрів, які належать до регулювання санітарно-епідемічної ситуації в Україні, і залежать від зон  "червона", "помаранчева", "жовта" і "зелена".

Щодо ж того, яким чином буде градуюватися за зонами зараження COVID-19 вся Україна, за адміністративно-територіальними одиницями, таким чином і розвиватимуться певні сценарії.

Однозначно, і президент, і уряд, і Міністерство освіти, і Міністерство охорони здоров'я  ми всі висловлюємо те гасло, що діти повинні піти в школу.

До школи не підуть лише ті, хто потрапить до "червоної" зони. У цій частині, відповідно, технології освіти вироблятимуться в змішаному режимі" зазначив очільник МОН.

 Сергій Шкарлет

Він також додав, що розуміє важливість живого навчання, але якщо Київ потрапляє до "червоної" зони, в столиці закриють всі школи.

Міністерство також рекомендує розподіл входу/виходу між дітьми різного віку.

"Молодші класи будуть через визначений вхід в школі заходити, старші, наприклад, через якийсь інший.

Також рекомендуємо обмежити пересування школою по різних кабінетах, якщо цього не вимагатиме навчальний процес" наголосив він.

Нагадаємо, що за рекомендаціями головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в школах помаранчевої зони викладачі повинні носити захисний екран для обличчя.
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