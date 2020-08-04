"Об'єкт підвищеної небезпеки"? Незрячого спортсмена не впустили в київський басейн

Незрячий спортсмен Руслан Рубель розповів, що його не впустили в басейн спорткомплексу "Олімпійський стиль" при Національному університет фізичного виховання і спорту України.

Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Не впустили, бо вважають басейн "об'єктом підвищеної небезпеки", зазначив Рубель.

Реклама:

"Розповів би вам тут про їхній басейн, але ось тільки мене туди вчора не пустили.

Сказали, що сліпому в басейн не можна. Далі телефон директора - Віктора Петровича.

Він сказав, що ніхто в басейн мене не пустить, бо це об'єкт підвищеної небезпеки.

Чим регламентується такі правила пояснити не зміг. Про Конституцію мабуть там ніхто не чув або ж навмисне і злісно порушують основоположний закон - прямо дискримінують і вважають, що це правильно", - написав Рубель.

Чоловік каже, що 4 роки відвідував різні басейни і подібних проблем ніде не виникало.

"Знаєте, бути незрячим - це завжди і скрізь небезпечно, на вулицях теж машини, бордюри, сходинки, люди.

Реклама:

Тому, керуючись призмою мислення директора басейну "Олімпік стайл", виходить, що мені взагалі потрібно з дому не виходити.

Але у нас є тільки два варіанти: або здатися і стати тягарем для рідних, або продовжувати жити і розвиватися.

І дуже неприємно усвідомлювати, що живі люди з серцями і мізками, власноруч і свідомо додають перешкод для елементарного життя, яких і без того вистачає", - додав Рубель.

"Українська правда.Життя" звернулася за коментарем до адміністрації спорткомплексу. Там сказали, що розберуться у ситуації і тоді нададуть відповідь.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.