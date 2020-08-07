В Україні за перші пів року на 40% зросла кількість повідомлень про домашнє насильство

В Україні за перші півроку 2020 року на 40% збільшилася кількість повідомлень про домашнє насильство.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час брифінгу 7 серпня.

За цей період до поліції надійшла 101 тисяча повідомлень, розповіла Павліченко.

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Проте значного збільшення кількості повідомлень під час карантину не зафіксували.

"У період карантину тема домашнього насильства стала ще більш актуальною, оскільки люди виявилися дещо в закритому приміщенні і в постійному перебуванні вдома.

Не дивлячись на це, Національна поліція не фіксувала таких різких збільшень викликів на лінію "102" щодо домашнього насильства в період карантину", – розповіла заступниця міністра.

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