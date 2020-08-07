В Україні за перші пів року на 40% зросла кількість повідомлень про домашнє насильство

В Україні за перші півроку 2020 року на 40% збільшилася кількість повідомлень про домашнє насильство.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко під час брифінгу 7 серпня.

За цей період до поліції надійшла 101 тисяча повідомлень, розповіла Павличенко.

Проте значного збільшення кількості повідомлень під час карантину не зафіксували.

"У період карантину тема домашнього насильства стала ще більш актуальною, оскільки люди виявилися дещо в закритому приміщенні і в постійному перебуванні вдома.

Не дивлячись на це, Національна поліція не фіксувала таких різких збільшень викликів на лінію "102" щодо домашнього насильства в період карантину", – розповіла заступниця міністра.

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