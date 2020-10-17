Розділені кордонами: 4 історії про те, як пандемія і карантин вплинули на стосунки

"Кохання на відстані не існує" – цю фразу, кожен з них чув у свою адресу, щонайменше раз у житті. Але вони ризикнули та обрали стосунки, які для багатьох здаються нереальними та несерйозними.

Пари, побачення яких, зазвичай, тривають тижнями, а розлука місяцями, розповіли, як змінилося їхнє життя з початку карантину.

Замість руки коханих вони тримають свій смартфон, замість поцілунків – надсилають один одному емоджі. Так вже п’ять років тривають стосунки Миколи та Аліни.

Вони почали зустрічатися майже одразу після школи, згодом дівчина поїхала на навчання у інше місто. Спершу їх розділяли 300 кілометрів, а вже за деякий час – 700, бо Коля переїхав до Польщі.

Регулярні зустрічі двічі на місяць змінилися довгою розлукою, та й непорозумінь у стосунках додалося, не приховують закохані.

"Переважно спілкувалися через менеджери. І часто бувало так, що ти не правильно сприймаєш тон та настрій повідомлення. Інтерпретуєш по-своєму.

Починаєш себе накручувати, хоча насправді ніяких підстав для цього не було", – пригадує Коля.

Микола та Аліна переїхали до Польщі

Остання їхня зустріч перед карантином тривала лише три дні. Після цього – сім місяців розлуки – найдовше за весь час зустрічань.

Під час карантину Коля шукав можливості приїхати в Україну, однак ситуацію ускладнювала двотижнева самоізоляція після повернення. Тоді пара вирішила: у Польщу переїде дівчина.

"Аліна давно хотіла пожити в Європі разом зі мною. Але в час пандемії переїхати складно, тому вона почала вчити польську, а в жовтні приїхала у Вроцлав на навчання.

Можна сказати, що карантин пришвидшив здійснення нашої мрії", — діляться закохані.

Пригадуючи дистанційне зустрічання, пара зізнається: це важко та виснажливо, але разом з тим, кохання на відстані таки існує, якщо обоє партнерів зацікавлені у відносинах, довіряють та повністю впевнені один в одному.

"Відстань притуплює розвиток стосунків. Все те, що ми прожили за п’ять років, ми могли б прожити за рік-два. Без дистанції відносини б розвивалися швидше", — підсумовує хлопець.

Українка Олеся та італієць Джузеппе цього року неодноразово відчули на собі карантинні обмеження та зміни.

За два роки зустрічань пара мала побачення у різних країнах. Однак у пріоритеті завжди була Польща. Туди квитки з України та Ірландії (там зараз працює Джузеппе) майже завжди дешеві.

Зустрітися у березні у Вроцлаві закохані обрали ще задовго до локдауну. Та замість запланованого тижня, пара провела разом аж чотири місяці.

"Я прилетіла у Польщу в переддень закриття кордонів.

Зрозумівши, що ми тут надовго, чесно кажучи, ми з Пеппе зраділи. Для нас завжди було цікаво чи зможемо ми зійтися у побуті, тож ми використали цю нагоду під час карантину", — пригадує Олеся.

Олеся та Джузеппе змогли зустрітися у Туреччині

Ще на початку своїх стосунків пара вирішила не розлучатися більше, ніж на 1,5 місяці. Тож невдовзі після Польщі вони запланували зустрітися в Україні.

Однак, у день, коли Джузеппе купив квиток до Києва, Кабінет міністрів прийняв рішення заборонити в’їзд іноземцям.

Пара засмутилася, але згодом змінила місце зустрічі. У вересні Джузеппе прилетів до Олесі в Туреччину, де дівчина якраз була у відрядженні.

Через місяць в Україні знову відкрили кордони, тож і наступну зустріч пара вже запланувала.

Водночас закохані кажуть: в такий непередбачуваний час бути впевненим у часі та місці зустрічі дуже складно.

"У стосунках на відстані головне мати спільну мету. Знати, коли відносини вже не будуть дистанційними, бо інакше – це дуже стресово.

У нас з Джузеппе є план та конкретна дата, коли ми почнемо жити разом", – підсумовує Олеся.

Така конкретна мета та дата були і в українки Марії та індійця Дурайна. Вони зустрічаються на відстані три з половиною роки, познайомилися в інтернеті.

Спершу пара навіть не здогадувалася наскільки серйозним та тривалим буде їхнє спілкування, а вже після кількох місяців листування вирішили: в майбутньому вони точно одружаться.



"Через кілька місяців ми зрозуміли, що маємо схожі інтереси, погляди на життя, однакові цінності, вірування.

У нас була серйозна розмова, що ми будемо зустрічатися, аби в майбутньому одружитися. Щоб це не було просто заради фану, чи заради цікавості. Це було наше рішення", – пригадує Марія.

Марія та Дурайн вже кілька разів переносили дату весілля

Шлях цих закоханих до вівтаря дуже тернистий. Вони вже кілька разів переносили дату весілля. Остання причина – тотальний карантин.

"Ми планували одружитися в Україні у травні 2020-го. У лютому я вже замовила ресторан, та весь весільний супровід.

Пам’ятаю, коли в Китаї почався поширюватися коронавірус, ми навіть не думали, що він повпливає на наші плани.

Я до останнього не відміняла весільні бронювання. Але наприкінці квітня ми зрозуміли: плани таки зруйнуються", – розповідає наречена.



Коли влітку Україна все ж дозволила в’їзд іноземцям, Маша та Дурайн почали говорити про нову дату весілля – восени. Але несподівано для всіх вкінці серпня український уряд знову закрив кордони.

Оман, де зараз проживає Дурайн, також суттєво посилив карантинні обмеження та припинив авіасполучення. Зрозумівши, що цьогоріч запланувати зустріч та весілля буде складно, наречені вирішили просто чекати.

"Якщо є можливість бачитися часто вживу – це дуже великий плюс.

Це допомагає не забувати вигляд один одного, не відвикати один від одного, і розуміти, що це реальна людина, просто зараз вона чекає тебе дуже далеко", — переконані Маша та Дурайн.

А от Дана та Кейлеб вже мають одне прізвище на двох. Пара познайомилася влітку 2019-го. Рівно через рік вони одружилися.

Шлях американця до української нареченої був довгим, в прямому сенсі слова. Через карантин Кейлеб змушений був чотири рази купувати квиток в Україну.

"Ми щодня перевіряли новини, слідкували за нововведеннями для в’їзду іноземців.

Мій останній авіапереліт був заброньований на липень. Але, коли у червні українські кордони відкрили, я взяв ще один квиток на найближчий рейс, і за кілька днів вилетів із США, – пригадує Кейлеб.

Моя подорож в Україну тривала 56 годин. Коли я мав пересадку у Франкфурті, то дізнався, що мій липневий рейс таки скасовано.

Тоді я зрозумів: ми правильно зробили, що ризикнули, незважаючи на дві доби, які я провів в дорозі".

На жаль, через коронавірус на їхнє весілля з США прилетіли лише найближчі родичі нареченого. Нині подружжя живе в Україні.

До Дани та Кейлеба на весілля з США прилетіли лише найближчі родичі нареченого

"Не вірте тим, хто каже, що кохання на відстані не існує. Ми – доказ протилежного. Головне – бути посвяченими цим стосункам та один одному", – кажуть закохані.

До речі, Нідерланди, Норвегія, Данія та Італія вже дозволили в’їзд українцям, які мають підтверджені дистанційні стосунки з їхніми громадянами.

Ольга Бондаренко, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина /Depositphotos

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