Три сценарії розвитку стосунків на карантині та як їх уникнути + тематична література в поміч

Стреси та катаклізми стають серйозним випробуванням для стосунків. Українці як ніколи відчули це під час пандемії COVID-19.

Чому так стається? Адже, здавалося б, набагато виправданіше у складні часи забути образи, згуртуватись і допомогти одне одному прожити непростий період.

Про стосунки під час пандемії розповідають менеджерка програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленого насильства Олеся Компанієць та сімейний психолог, психотерапевт Володимир Гаріпов.

Реклама:

Дізнатися більше про вплив катаклізмів на стосунки можна буде з 16 по 20 вересня під час 27 Book Forum, що цього року відбудеться онлайн.

Пандемія і стосунки: чому "все складно"

"Пандемія і карантин однозначно негативно вплинули на відносини у сім’ї. Від її початку в світі вже провели кілька соціологічних досліджень про вплив епідситуації на стосунки в родинах.

Результати неприємні, але очікувані. Під час карантину виявляли в середньому на 30% більше зареєстрованих випадків насильства.

Наприклад, у Франції це 30%, в Аргентині – 25%, у Сінгапурі – 33%", – розповідає програмна менеджерка UNFPA Олеся Компанієць.

Реклама:

Олеся Компанієць, менеджерка програми UNFPA з протидії та запобігання

гендерно зумовленого насильства

При цьому є й менш очевидний негативний вплив – зокрема для жінок. Наприклад, пандемія ускладнила доступ до медичних закладів та постачання контрацептивів – маємо зростання кількості небажаних вагітностей та погіршення супроводу навіть бажаних.

Крім того, збільшилося навантаження жінок неоплачуваною домашньою роботою – вони виконують її утричі більше, ніж чоловіки. Догляд за хворими також є традиційною роллю жінки. Таке зростання навантаження не може не позначатися на стосунках у парі.

Ситуацію ускладнює й дискримінація на робочих місцях. Першою внаслідок пандемії постраждала сфера послуг, а частка жінок там дуже висока.

Скорочення на роботі потягли за собою фінансову незахищеність та економічну залежність від партнерів. Як наслідок – частина жінок залишаються у токсичних чи деструктивних стосунках, які в інших умовах могли б припинити.

Повної картини немає

Важливо розуміти: у нас немає повної картини впливу епідемії на стосунки в родинах та рівень домашнього насильства.

"Ми можемо спиратися на дані від центрів соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді, реагування Нацполіції на звернення, зокрема кількість виїздів мобільних бригад поліції з реагування на випадки домашнього насильства, кількість виписаних тимчасових заборонних приписів кривдникам", – розповідає Олеся Компанієць.

За даними Нацполіції, за перші шість місяців 2020 року на 40% зросла кількість повідомлень про домашнє насильство.

Крім того, є дані від неурядових організацій: ГО "Ла Страда" і Фонд ООН у галузі народонаселення, що збирає інформацію з притулків, денних центрів, медичних закладів, кількості звернень на гарячу лінію.

"Ми бачимо тенденції та ризики, але не повну картину. Бо не знаємо, скільки точно людей потерпає від насильства, але не звертається по допомогу.

Звісно, сам по собі COVID-19 не руйнує родини і не змушує партнерів піднімати руку одне на одного. Проте фінансові труднощі, зростання навантаження, інтенсивніше, ніж зазвичай, спілкування стали каталізаторами негативних змін", – підсумовує експертка.

Як зберегти стосунки в парі у непростий період

"Сильний зовнішній стрес не може не впливати на людину та її стосунки з іншими.

Постійно бути поряд з іншим, як сталося на карантині – це в принципі дуже складно, недарма є вислів "тортури близькістю".

Треба розуміти, що роздратування, злість, агресія у такій ситуації – нормальна реакція. Питання в тому, наскільки партнери усвідомлено підходять до стосунків, наскільки вміють проговорювати свої почуття та шукати компроміс", – розповідає сімейний психолог, психотерапевт Володимир Гаріпов.

Володимир Гаріпов, сімейний психолог, психотерапевт

Важливо розуміти: зовнішні катаклізми самі по собі не є причиною проблем у стосунках. Вони можуть стати тригером, але корінь проблеми – не в стресовій ситуації, а у браку довіри, усвідомленості, недостатньо вибудуваному діалогу в парі.



У парах зазвичай працюють три основні сценарії – залежно від того, наскільки вибудуваними та усвідомленими є стосунки.

1 Поглиблення суперечностей, висока імовірність руйнування стосунків Цей сценарій запускається, якщо не пробудовані стосунки. У яких випадках це трапляється? Зазвичай це початкова стадія стосунків: півроку-рік, коли романтичне зачарування минає, але ми ще не встигли глибоко пізнати партнера. Або ж коли ми будуємо стосунки не з реальною цілісною людиною, а з власними проекціями, уявленнями та потребами. Тут можливі розщеплення та проекція. Розщеплення – це коли ми ділимо партнера на "хорошу" і "погану" частину та намагаємося взаємодіяти з "хорошою", а "погану" не помічати. Проекція – це коли проектуємо на людину те, що хочеться. У таких випадках виникає сильне напруження, адже потреби не задовольняються. Це не обов'язкова, але дуже вірогідна умова формування співзалежних стосунків: тобто таких, де одна сторона не почувається самодостатньою, не уявляє свого життя без партнера. Процес обміну в парі викривлений, і внаслідок зовнішнього стресу рівень незадоволеності партнером, рівень агресії істотно підвищується. Дуже часто стосунки такої пари завершуються – якщо не вдається вибудувати їх в тому числі через терапію.

2 Діалог, високі шанси зберегти та зміцнити стосунки Якщо стосунки гармонійні, усвідомлені, партнери чують один одного – шанси пережити кризу високі. Щоб впоратися з неминучим роздратуванням та дискомфортом, потрібно проговорювати ситуацію та усвідомлено віддалятися один від одного. Прогулянки в парку, пробіжки, хобі, робота, спілкування з іншими людьми – що завгодно, аби партнери мали певну дистанцію та зберігали самодостатність. Не варто боятися цього віддалення: воно зберігає нашу психіку і стосунки. До речі, цілком нормально, якщо партнери по-різному сприймають стресову ситуацію, і один на певний час стає "донором" енергії для іншого: підтримує, терпляче ставиться до дратівливої прведінки іншого. Це ок – доти, доки сильнішій стороні вистачає на це ресурсу.

3 Страх і співзалежність Може скластися ситуація, коли обидва партнери відчувають страх перед зовнішнім стресором і починають максимально "чіплятися" одне за одного. По факту тут уже немає значення, наскільки гармонійні стосунки в парі: вмикається механізм психологічного "виживання". Якщо рівень співзалежності в парі високий, стрес може парадоксальним чином зміцнити стосунки: адже обидва мають навик не розглядати партнера цілком, а задовольняти свої глибинні потреби за його рахунок. Рівень стресу зростає – і партнери "приростають" одне до одного міцніше, бо інакше виживати не вміють. Якщо підсумувати сказане, то зовнішній стрес – не причина, а каталізатор проблем у стосунках. Ідеально, якщо у пари є ресурс та внутрішня здатність працювати над собою і стосунками, зокрема з психотерапевтом.

Як зберігати баланс, рівновагу та побудувати гармонійні стосунки?

Добірку книжок про магію щасливих партнерських відносин та реалізацію рекомендує BookForum.

Вивчайте детальнішу його програму, а поки оберіть книгу:

📖 "5 мов любові" Гарі Чапмен – книжка про те, чому говорити про любов треба мовою того, кого любиш.

📖 "Їсти, молитись, любити" Елізабет Гілберт – життя після розлучення існує! Смачне, насичене подорожами і пристрастями!

📖 "За спиною" Гаська Шиян – про "неправильних" жінок чоловіків, що воюють на Сході. Які вони і чим живуть?

📖 "Сила позитивного НІ" Уільям Юрі – книжка, що навчить правильно відмовляти, зберігаючи стосунки.

📖 "Емоційний шантаж" С'юзен Форвард – те, що точно потрібно знати, аби протистояти емоційному насильству.

📖 "Свобода від тривоги" Роберт Ліхі – вчитись керувати стресом, доки він не почав керувати вами.

📖 "Всередині жінки" Тамріко Шолі – відверті історії 100 різних жінок: натхненних, виснажених, успішних, романтичних, особливих.

📖 "Купи собі той довбаний букет" Тара Шустер – книжка про те, як прийняти, полюбити і вдосконалити саму себе.

Мар'яна Осадчук, Галина Танай, спеціально для УП.Життя

Всі ілюстративні світлини від Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.