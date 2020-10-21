Весілля під час карантину: в Україні одружилося більше пар, ніж розлучилося

Під час карантину українці в 6 разів частіше одружувалися, ніж розлучалися.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства юстиції.

За сім місяців встигли одружитися понад 100 тисяч пар.

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При цьому розлучилися за цей період близько 16 тисяч.

Фото Ruslan117/Depositphotos

"Так, починаючи з 12 березня до 10 жовтня зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят.

За аналогічний період кількість розірваних шлюбів склала 16 475", – зазначають на сайті відомства.

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