Весілля під час карантину: в Україні одружилося більше пар, ніж розлучилося

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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21 жовтня 2020

Під час карантину українці в 6 разів частіше одружувалися, ніж розлучалися.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства юстиції. 

За сім місяців встигли одружитися понад 100 тисяч пар. 

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При цьому розлучилися за цей період близько 16 тисяч. 

 Фото Ruslan117/Depositphotos

"Так, починаючи з 12 березня до 10 жовтня зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят.

За аналогічний період кількість розірваних шлюбів склала 16 475", – зазначають на сайті відомства.

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