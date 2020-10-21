Весілля під час карантину: в Україні одружилося більше пар, ніж розлучилося

Під час карантину українці в 6 разів частіше одружувалися, ніж розлучалися.
Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства юстиції.
За сім місяців встигли одружитися понад 100 тисяч пар.
При цьому розлучилися за цей період близько 16 тисяч.
|Фото Ruslan117/Depositphotos
"Так, починаючи з 12 березня до 10 жовтня зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят.
За аналогічний період кількість розірваних шлюбів склала 16 475", – зазначають на сайті відомства.
Вас також може зацікавити:
Запрошені не всі! Наречена влаштувала конкурс, щоб обрати гостей на весілля
У МОЗ розповіли, чи можна проводити весілля на 50 людейРеклама:
Міністр охорони здоров'я благословив українців на проведення весіль
5 весільних трендів, які зроблять ваше свято сучаснішим
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.