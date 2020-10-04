На Камчатці екологічна катастрофа: мертві тварини, отруєні серфери, сфабриковані відео. ФОТО

В Тихому океані, поблизу Камчатки, сталася екологічна катастрофа.

На пляж поблизу Петропавловська-Камчатського вимило мертвих морських тварин, а серфери скаржаться на тимчасове погіршення зору і нудоту після купання.

Джерело масштабного забруднення унікальної екосистеми цього регіону зараз шукають екологи та місцеві природоохоронні органи.

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Згідно з попередніми висновками, у пробах води, які були взяті з Халактирського пляжу, в 2,5 рази перевищено вміст фенолів і в 3,6 рази – нафтопродуктів, пише gazeta.ru.

Журналіст Юрій Дудь опублікував відео у своєму Instagram з великою нафтовою плямою біля узбережжя. Запис було зроблено з вертольота – на ній видно, що пляма розтеклася на сотні метрів.

Медуза повідомляє, що влада Камчатки виявила ознаки забруднення вод нафтопродуктами ще на трьох ділянках Авачинскої затоки.

Ймовірною причиною нині називають викид забруднених вод і нафтопродуктів з суден. Однак більш точну інформацію ще належить з'ясувати. Анонсують, що перші аналізи будуть 5 жовтня.

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У соцмережах опубліковані численні фото та відео берега, засіяного мертвими морськими зірками, морськими їжаками, рибою, крабами і навіть восьминогами.

Однак Мінприроди Камчатки вже заперечує, що витік шкідливих речовин був масштабним, а появу мертвих тварин списує на шторм.

"Ми не зафіксували загибелі ніяких тварин – нічого, про що говорять у мережах. А викид морських їжаків, морських зірок пов'язаний зі штормом, який пройшов 29 вересня", – зазначив в.о. міністра Олексій Кумарьков у бесіді з Mash.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от |Дв🆄ж🆄🎯|Мария Железкина|ПИТЕР (@mamashenika) 3 Окт 2020 в 2:26 PDT

Цю екологічну катастрофу вже заперечує влада Камчатки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Суворова (@uliya971) 3 Окт 2020 в 10:19 PDT

Влада Камчатки виклала у соцмережі своє відео – на ньому чистий пляж, без будь-яких слідів нафти і мертвих морських тварин.

Активісти звинувачують чиновників в постановочних зйомках, вказуючи на сліди спецтехніки, за допомогою яких ця ділянка пляжу була очищена напередодні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Минприроды Камчатского края (@minprir_kamchatka) 2 Окт 2020 в 9:19 PDT

Місцеві серфери, які відчули себе недобре, вважають, що відповідальний за витік військовий полігон Козельський, який розташований недалеко від пляжу і регулярно викидає у воду відходи.

"Очі червоніють, опухають, у деяких виникає відчуття плівки на очах і зір на деякий час погіршується. Триває це вже не один день, – написала у Instagram серфер Олена.

Можливо, виною всьому якийсь природний процес, а не ігрища військових у воді, і я всього лише перебуваю під враженням від виду знайденої на березі загиблої ларги і декількох чайок без видимих ​​пошкоджень".

Як відзначають постраждалі, на Халактирському пляжі три табори серферів і в кожному у людей були однакові симптоми.

"Проблеми з очима. Вчора в лікарні поставили опік рогівки 1 ступеня. Прописали краплі, мазі, стало краще", – скаржиться серфер Артем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Лашина (@lasha_dasha) 1 Окт 2020 в 5:26 PDT

Ситуацією на Камчатці вже стурбовані у Міжнародній екологічній організації "Грінпіс".

Керівник екологічної програми російського відділення "Грінпіс" Василь Яблоков вже заявив, що екологічна катастрофа такого масштабу може стати загрозою для всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:

"Якщо це настільки масштабно, що не розсіюється штормом, а поширюється далі по узбережжю, це може завдати серйозної шкоди унікальним екосистемам.

Ми вимагаємо від федеральних природоохоронних структур, Міністерства оборони, Росспоживнагляду і Генпрокуратури розібратися в ситуації, взяти розслідування під особистий контроль і вжити оперативних заходів по ліквідації джерела забруднення та його наслідків".

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