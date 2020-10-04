На Камчатці екологічна катастрофа: мертві тварини, отруєні серфери, сфабриковані відео. ФОТО

Ольга Ситнік головний редактор УП.Життя
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4 жовтня 2020

В Тихому океані, поблизу Камчатки, сталася екологічна катастрофа.

На пляж поблизу Петропавловська-Камчатського вимило мертвих морських тварин, а серфери скаржаться на тимчасове погіршення зору і нудоту після купання.

Джерело масштабного забруднення зараз шукають екологи та місцеві природоохоронні органи.

Згідно з попередніми висновками, у пробах води, які були взяті з Халактирского пляжу, в 2,5 рази перевищено вміст фенолів і в 3,6 рази – нафтопродуктів, пише gazeta.ru.

Журналіст Юрій Дудь опублікував відео у своєму Instagram з великою нафтовою плямою біля узбережжя. Запис було зроблено з вертольота – на ній видно, що пляма розтеклося на сотні метрів.

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На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 2 Окт 2020 в 11:16 PDT

Медуза повідомляє, що влада Камчатки виявила ознаки забруднення вод нафтопродуктами ще на трьох ділянках Авачинскої затоки.

Ймовірною причиною нині називають викид забруднених вод і нафтопродуктів з суден. Однак більш точну інформацію ще належить з'ясувати. Анонсують, що перші аналізи будуть 5 жовтня.

У соцмережах опубліковані численні фото та ролики берега, засіяного мертвими морськими зірками, морськими їжаками, рибою, крабами і навіть восьминогами.

Однак Мінприроди Камчатки вже заперечує, що витік шкідливих речовин був масштабним, а появу мертвих тварин списує на шторм.

"Ми не зафіксували загибелі ніяких тварин – нічого, про що говорять у мережах. А викид морських їжаків, морських зірок пов'язаний зі штормом, який пройшов 29 вересня", – зазначив в.о. міністра Олексій Кумарьков у бесіді з Mash.

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Публикация от |Дв🆄ж🆄🎯|Мария Железкина|ПИТЕР (@mamashenika) 3 Окт 2020 в 2:26 PDT

Цю екологічну катастрофу вже заперечує влада Камчатки
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Публикация от Юлия Суворова (@uliya971) 3 Окт 2020 в 10:19 PDT

Влада Камчатки виклала у соцмережі своє відео  на ньому чистий пляж, без будь-яких слідів нафти і мертвих морських тварин.

Активісти звинувачують чиновників в постановочних зйомках, вказуючи на сліди спецтехніки, за допомогою яких ця ділянка пляжу була очищена перед зйомкою.

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Публикация от Минприроды Камчатского края (@minprir_kamchatka) 2 Окт 2020 в 9:19 PDT

Місцеві серфери, які відчули себе недобре, вважають, що відповідальний витік військовий полігон Козельський, який розташований недалеко від пляжу і регулярно викидає у воду відходи.

"Очі червоніють, опухають, у деяких виникає відчуття плівки на очах і зір на деякий час погіршується. Триває це вже не один день, – написала у Instagram серфер Олена.

Можливо, виною всьому якийсь природний процес, а не ігрища військових у воді, і я всього лише перебуваю під враженням від виду знайденої на березі загиблої ларги і декількох чайок без видимих ​​пошкоджень".

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Случилось страшное – в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км. ⠀ Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. ⠀ Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. ⠀ Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Халактырский пляж начал превращаться в кладбище. Из разных концов побережья приходили фото и видео того, что происходит страшное. ⠀ Пару дней назад в океане ребята увидели необычное поведение ларг – морских котиков. Они не были игривы, от них чувствовалось что-то странное: не хотели погружаться в воду и медленно, подолгу находились рядом над водой. Несколькими часами позже одну из них нашли мертвой на пляже. ⠀ Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Подробные результаты обещали предоставить сегодня, 2 октября, но информации пока нет. ⠀ Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. ⠀ Сейчас все пытаются установить причины этого и найти решения проблемы. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от @greenpeaceru спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. ⠀ Выше по реке находится военный полигон. ⠀ Зная, как работает система и как умеют заминать такие вопросы – надо делать все, чтобы спасти океан сейчас и защитить от катастрофы в будущем.

Публикация от Ёла (@yola_la) 2 Окт 2020 в 4:37 PDT

Як відзначають постраждалі, на Халактирская пляжі три табори серферів і в кожному у людей були однакові симптоми.

"Проблеми з очима. Вчора в лікарні поставили опік рогівки 1 ступеня. Прописали краплі, мазі, стало краще", – також поскаржився серфер Артем.

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Публикация от Дарья Лашина (@lasha_dasha) 1 Окт 2020 в 5:26 PDT

Стурбовані ситуацією на Камчатці вже у Міжнародній екологічній організації "Грінпіс".

Керівник екологічної програми російського відділення "Грінпіс" Василь Яблоков вже заявив, що екологічна катастрофа такого масштабу може стати загрозою для всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:

"Якщо це настільки масштабно, що не розсіюється штормом, а поширюється далі по узбережжю, це може завдати серйозної шкоди унікальним екосистемам.

Ми вимагаємо від федеральних природоохоронних структур, Міністерства оборони, Росспоживнагляду і Генпрокуратури розібратися в ситуації, взяти розслідування під особистий контроль і вжити оперативних заходів по ліквідації джерела забруднення та його наслідків".

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