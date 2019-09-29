Чи має рацію Ґрета Тунберґ та що ви знаєте про глобальне потепління? ТЕСТ

16-річна активістка Ґрета Тунберґ підняла нову хвилю розмов про проблеми глобального потепління.

До діяльності дівчини ставляться по-різному. Хтось підтримує її сміливі дії, хтось – критикує за серйозні маніпуляції емоціями та називає її виступ на Генасамблеї ООН виступом "ні про що".

– Ви вкрали мої мрії і дитинство своїми порожніми словами. І це мені ще пощастило. Люди страждають. Люди вмирають. Цілі екосистеми руйнуються. Усі ми на порозі масового знищення, проте все, про що ви можете говорити – це гроші і казки про вічне економічне зростання. Як ви смієте! – розповіла активістка.

Попри неоднозначне ставлення до Ґрети та її слів, проблема зміни клімату існує.

За допомогою цього тесту ви можете перевірити свої знання про глобальне потепління та довідаєтеся цікаві факти про проблему.

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