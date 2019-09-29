Тест

Чи має рацію Ґрета Тунберґ та що ви знаєте про глобальне потепління? ТЕСТ

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29 вересня 2019

16-річна активістка Ґрета Тунберґ підняла нову хвилю розмов про проблеми глобального потепління.

До діяльності дівчини ставляться по-різному. Хтось підтримує її сміливі дії, хтось – критикує за серйозні маніпуляції емоціями та називає її виступ на Генасамблеї ООН виступом "ні про що". 

Ви вкрали мої мрії і дитинство своїми порожніми словами. І це мені ще пощастило. Люди страждають. Люди вмирають. Цілі екосистеми руйнуються. Усі ми на порозі масового знищення, проте все, про що ви можете говорити – це гроші і казки про вічне економічне зростання. Як ви смієте! – розповіла активістка.

Попри неоднозначне ставлення до Ґрети та її слів, проблема зміни клімату існує.

За допомогою цього тесту ви можете перевірити свої знання про глобальне потепління та довідаєтеся цікаві факти про проблему.

Детальніше про відповіді у тесті ви можете дізнатися у джерелах: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

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Холодні зими означають, що глобальне потепління - міф.

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За 55 років людство втратило 9 трильйонів тонн льоду.

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Озонова діра над Антарктидою за останні 30 років рекордно зменшилась.

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Вже 29 вересня людство вичерпає цьогорічний запас ресурсів.

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Тропічні ліси в світі скорочуються з приголомшливою швидкістю, що еквівалентно 30 футбольним полям у хвилину.

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Зміна клімату є лише частиною природних процесів.

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Прогнози погоди часто неправильні. Отже, прогнози клімату теж.

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CO2 складає невелику частину атмосфери, тому не може сильно впливати на глобальне потепління.

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Якщо планета стає теплішою - хіба це погано?

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Це занадто масштабна проблема, і вже занадто пізно щось робити.

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