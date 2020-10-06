Мінсоц пояснив, хто відповідатиме за усиновлення з січня 2021 року

З нового року в Україні може статися колапс системи усиновлення.
Реформа децентралізації передбачає ліквідацію та реорганізацію райадміністрацій, які нині займаються цим питанням, а нові ОТГ не матимуть на це права за законом.
"Дитячими питаннями" на місцях мають займатися Служби у справах дітей. Нині їх утворено лише 292 з 982, тобто лише 30% від потреби.
Утім, ці служби займатимуться організацією довкілля дітей, але не усиновлення.
Урядом передбачено створення Національної соціальної служби, яка надаватиме різні соцпослуги, але усиновлення за нею також наразі не закріплено.
|В Україні може статися колапс системи усиновлення. Фото anyaberkut/Depositphotos
Це ставить під ризик, що 17 тисяч дітей, які перебувають в банку даних дітей-сиріт не матимуть шансу на усиновлення, а понад тисяча сімей, які бажають усиновити (удочерити) дитину також втрачають цю можливість.
"Українська правда. Життя" писала про те, що спеціалісти, які займаються питанням усиновлення, а також дитячий омбудсмен Микола Кулеба, висловлюють занепокоєння цим питанням і направили запит до Міністерства соціальної політики щодо регулювання проблеми усиновлення.
У відповідь на запит нам повідомили наступне:
Національна соціальна служба, яка має займатися питанням усиновлення, лише почала процес формування.
Зокрема, вона матиме три рівні:
- центральний апарат,
- територіальний органи на регіональному рівні,
- територіальні органи на субрегіональному рівні.
До кінця 2020 року тільки завершиться формування центрального апарату Нацсоцслужби, за ним з січня 2021 року почнуть утворюватися структури на місцевому рівні.
До кінця грудня 2021 року планується остаточне врегулювання законодавчої бази про повноваження цієїслужби, а також мають бути "визначені єдині повноваження для сільських, селищних та міських рад у сфері охорони дитинства".
На першому етапі лише 30% теперішніх спеціалістів зі служб райадміністрацій перейдуть на роботу в нову Нацсоцслужбу, решта будуть продовжувати роботу в Службах у справах дітей.
Повністю Нацсоцслужба має бути укомплектована 2530 працівниками до кінця грудня 2022 року.
У Мінсоцполітики також повідомили, що райслужби у справах захисту дітей не будуть до кінця реорганізовані до утворення на їх місце територіальних відділень Нацсоцслужби.
"Тому до внесення змін у чинне законодавство питанням усиновлення будуть займатися спеціалісти служб у справах дітей райдержадміністрацій укрупнених районів і виконавчих органів місцевих і районних рад", – повідомили у Мінсоці у відповідь на запит УП.Життя.
Така поетапність необхідна для того, щоби остаточно врегулювати законодавчу базу і визначення територіальних органів Нацсоцслужби як суб'єктів реалізації повноважень у сферах охорони дитинства та соціального захисту населення.
"Наразі законодавство не дозволяє Нацсоцслужбі і її територіальним органам займатися опікою дітей, тому значна частина обов'язків захисту дітей буде покладена на місцеві органи, але не функція усиновлення", – уточнили у міністерстві.
При цьому у відомстві зазначили, що у майбутньому "ведення обліку дітей, які підлягають усиновленню, а також облік сімей, які хочуть прийняти до себе дитину буде покладено виключно на центральний орган влади (Нацсоцслужбу – ред.) та його територіальні органи".
Вас також може зацікавити:
Не звинувачую маму – у неї не було іншого виходу. Історія випускниці інтернату
"Чистка карми" брудними ганчірками, або Чого не варто везти в інтернати
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.