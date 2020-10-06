Мінсоц пояснив, хто відповідатиме за усиновлення з січня 2021 року

З нового року в Україні може статися колапс системи усиновлення.

Реформа децентралізації передбачає ліквідацію та реорганізацію райадміністрацій, які нині займаються цим питанням, а нові ОТГ не матимуть на це права за законом.

"Дитячими питаннями" на місцях мають займатися Служби у справах дітей. Нині їх утворено лише 292 з 982, тобто лише 30% від потреби.

Утім, ці служби займатимуться організацією довкілля дітей, але не усиновлення.

Урядом передбачено створення Національної соціальної служби, яка надаватиме різні соцпослуги, але усиновлення за нею також наразі не закріплено.

В Україні може статися колапс системи усиновлення. Фото anyaberkut/Depositphotos

Це ставить під ризик, що 17 тисяч дітей, які перебувають в банку даних дітей-сиріт не матимуть шансу на усиновлення, а понад тисяча сімей, які бажають усиновити (удочерити) дитину також втрачають цю можливість.

"Українська правда. Життя" писала про те, що спеціалісти, які займаються питанням усиновлення, а також дитячий омбудсмен Микола Кулеба, висловлюють занепокоєння цим питанням і направили запит до Міністерства соціальної політики щодо регулювання проблеми усиновлення.

У відповідь на запит нам повідомили наступне:

Національна соціальна служба, яка має займатися питанням усиновлення, лише почала процес формування.

Зокрема, вона матиме три рівні:

центральний апарат,

територіальний органи на регіональному рівні,

територіальні органи на субрегіональному рівні.

До кінця 2020 року тільки завершиться формування центрального апарату Нацсоцслужби, за ним з січня 2021 року почнуть утворюватися структури на місцевому рівні.

До кінця грудня 2021 року планується остаточне врегулювання законодавчої бази про повноваження цієїслужби, а також мають бути "визначені єдині повноваження для сільських, селищних та міських рад у сфері охорони дитинства".

На першому етапі лише 30% теперішніх спеціалістів зі служб райадміністрацій перейдуть на роботу в нову Нацсоцслужбу, решта будуть продовжувати роботу в Службах у справах дітей.

Повністю Нацсоцслужба має бути укомплектована 2530 працівниками до кінця грудня 2022 року.

У Мінсоцполітики також повідомили, що райслужби у справах захисту дітей не будуть до кінця реорганізовані до утворення на їх місце територіальних відділень Нацсоцслужби.

"Тому до внесення змін у чинне законодавство питанням усиновлення будуть займатися спеціалісти служб у справах дітей райдержадміністрацій укрупнених районів і виконавчих органів місцевих і районних рад", – повідомили у Мінсоці у відповідь на запит УП.Життя.

Така поетапність необхідна для того, щоби остаточно врегулювати законодавчу базу і визначення територіальних органів Нацсоцслужби як суб'єктів реалізації повноважень у сферах охорони дитинства та соціального захисту населення.

"Наразі законодавство не дозволяє Нацсоцслужбі і її територіальним органам займатися опікою дітей, тому значна частина обов'язків захисту дітей буде покладена на місцеві органи, але не функція усиновлення", – уточнили у міністерстві.

При цьому у відомстві зазначили, що у майбутньому "ведення обліку дітей, які підлягають усиновленню, а також облік сімей, які хочуть прийняти до себе дитину буде покладено виключно на центральний орган влади (Нацсоцслужбу – ред.) та його територіальні органи".

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