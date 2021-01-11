Де можна здати новорічну ялинку і куди її не варто везти

У Києві працюють 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок у кожному районі міста.

Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

Пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка до п’ятниці, із 07:00 до 22:00 до 1 лютого.

Реклама:

Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин.

"Тому саме ви можете подарувати ялиці, сосні чи смереці "друге життя", – зазначив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів Олександр Савченко.

Список місць у Києві, куди можна здати ялинку:

проспект Голосіївський, 87-Г;

вулиця Тростянецька, 58-А;

вулиця Електротехнічна, 26;

проспект Визволителів, 6;

проспект Степана Бандери, 26-А;

вулиця Залізничне шосе, 61;

вулиця Дмитрівська, 16-А;

вулиця Жмеринська, 30-Г;

вулиця Новопольова, 95 (виробнича база підприємства);

провулок Герцена, 6;

Бориспільське шосе, 23 кмпроспект Броварський, 2-А;

вулиця Радистів, 1-В;

Микільське лісництво квартал №35;

Броварське лісництво, квартал №72.

Реклама:

Раніше Київський зоопарк також приймав ялинки як підкорм для мешканців зоопарку, проте зараз просить не приносити їх.

В зоопарку зазначають, що інтенсивне вирощування ялинок для подальшого продажу призводить до застосування різних небезпечних речовин заради прискорення росту, привабливого вигляду та подовження терміну їх зберігання.

Також після знімання прикрас на ялинці зазвичай лишається вдосталь фрагментів дощику, конфетті, вати та інших небезпечних для тварин матеріалів. А використання сучасних ароматизаторів, барвників, хлопавок та штучного снігу з балончика залишає на гілках ялинки цілу гамму шкідливих речовин.

"Не дивно, що наші ветеринари одноголосно забороняють використання новорічних ялинок як їжу для мешканців зоопарку. Крім того, нагадуємо, що наші тварини отримують найкращі корми за індивідуальними раціонами", - наголошують в зоопарку.

В деяких регіонах також можна здати ялинку на утилізацію. Наприкад, в Житомирі прийматимуть хвойні дерева з 11 січня.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.