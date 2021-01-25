Лід зникає по всій планеті з рекордною швидкістю – дослідження

Земля втратила 28 трильйонів тонн льоду між 1994 і 2017 роками, що еквівалентно льоду товщиною 100 метрів, що покрив би всю Велику Британію.

Цифри опубліковані в понеділок, 25 січня 2021 року, дослідницькою групою, яка першою провела опитування глобальних втрат льоду із використанням супутникових даних, пише SkiTechDaily.

Команда, яку очолюють дослідники Університету Лідса, виявила, що рівень втрати льоду із Землі помітно зріс за останні три десятиліття – з 0,8 трлн тонн на рік у 1990-х до 1,3 трлн тонн на рік у 2017 році.

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Таке прискорене танення льоду по всій земній кулі підвищує рівень моря, підвищує ризик затоплення прибережних громад та загрожує знищенням природних середовищ існування, від яких залежить дика природа.

Результати дослідницької групи, до якої входять Едінбурзький університет, Університетський коледж Лондона та спеціалісти з питань даних Earthwave, опубліковані в журналі "The Cryosphere" Європейського союзу геологічних наук.

Фото Kavring/Depositphotos

Дослідження показує, що в цілому показник втрат льоду на 65% збільшився за 23 роки дослідження. Це зумовлено головним чином різким зростанням втрат від полярних крижаних покривів в Антарктиді та Гренландії.

Науковий співробітник Центру спостереження та моделювання полярних процесів Лідса, доктор Томас Слейтер пояснює: "Хоча кожен регіон, який ми вивчали, втрачав лід, найбільше прискорилися втрати льодовикового покриву Антарктики та Гренландії.

Зараз крижані покриви дотримуються найгірших сценаріїв потепління клімату, викладених Міжурядовою комісією з питань зміни клімату. Підвищення рівня моря в таких масштабах матиме дуже серйозні наслідки для прибережних громад цього століття".

Доктор Слейтер заявляє, що це дослідження вперше дослідило весь лід, який зникає на Землі, за допомогою супутникових спостережень.

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"За останні три десятиліття було докладено величезних міжнародних зусиль, щоб зрозуміти, що відбувається з окремими компонентами льодової системи Землі, революцією якої стали супутники, що дозволяють нам регулярно контролювати величезні та негостинні регіони, де тільки існує лід.

Наше дослідження першим об'єднало ці зусилля і розглянуло весь лід, який втрачається з усієї планети", – зауважує доктор Слейтер.

Збільшення втрат льоду було спричинене потеплінням атмосфери та океанів, які з 1980 року зігрівались на 0,26°C та 0,12°C за десятиліття відповідно. Більшість усіх втрат льоду спричинене плавленням атмосфери (68%), а решта втрат (32%) – плавленням океану.

Дослідження охоплює 215 000 гірських льодовиків, розповсюджених по всій планеті, полярні крижані покриви в Гренландії та Антарктиді, крижані шельфи, що плавають навколо Антарктиди та морський лід, що дрейфує в Північному Льодовитому та Південному океанах.

Підвищення атмосферних температур стало головним фактором зниження арктичного морського льоду та гірських льодовиків по всій земній кулі, тоді як підвищення температури океану посилило танення антарктичного крижаного покриву. Для льодовикового покриву Гренландії та антарктичних льодових шельфів втрати льоду спричинені поєднанням підвищення температури океану та атмосфери.

Протягом періоду обстеження кожна категорія втратила лід, але найбільші втрати зазнали льоди Арктичного моря (7,6 трлн тонн) та льодовикові шельфи Антарктики (6,5 трлн тонн), Обидва плавають на полярних океанах.

Науковий співробітник Центру спостереження та моделювання полярних процесів в Лідсі, доктор Ізобель Лоуренс зазначила: "Втрата морського льоду не сприяє безпосередньо підвищенню рівня моря, але має непрямий вплив.

Однією з ключових ролей арктичного морського льоду є відбиття сонячної радіації назад у космос, що допомагає підтримувати Арктику прохолодною.

У міру зменшення морського льоду океани та атмосфера поглинають більше сонячної енергії, внаслідок чого Арктика нагрівається швидше, ніж де-небудь ще на планеті.

Це не тільки прискорює танення морського льоду, але також посилює танення льодовиків і крижаних покривів, що призводить до підвищення рівня моря".

Половина всіх втрат була від льоду на суші – у тому числі 6,1 трлн тонн гірських льодовиків, 3,8 трлн тонн льодовикового покриву Гренландії та 2,5 трлн тонн крижаного шару Антарктики. Ці втрати підняли рівень світового моря на 35 міліметрів.

За підрахунками, на кожен сантиметр підняття рівня моря приблизно мільйон людей загрожує переміщенням з низько розташованих регіонів.

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