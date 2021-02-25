У Києві ще одна школярка випала з вікна багатоповерхівки

Дарія Поперечна УП.Життя
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25 лютого 2021

У столиці 12-річна дитина випала з вікна 8-го поверху. 

За останній місяць це – третій подібний випадок, який трапився у Києві. 

Інцидент трапився вночі 25 лютого на вулиці Зодчих, повідомляють у Національній поліції міста Києва. 

На місце події приїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та лікарі.

Дитину з численними травмами та переломами госпіталізували до медичного закладу. 

  Фото evgenyataman/Depositphotos

Наразі деталі інциденту невідомі.  Правоохоронці встановлюють обставини випадіння дитини з вікна багатоповерхівки.

Варто зазначити, що протягом лютого 2021 року правоохоронці зафіксували вже кілька випадків випадіння неповнолітніх. 

Нещодавно 13-річна дівчинка загинула у результаті падіння з балкона 14 поверху будинку у Дарницькому районі Києва.

Згодом внаслідок падіння у столиці загинула ще одна дитина 15 років. 

За фактом двох інцидентів поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Цього ж місяця на Київщині дві школярки отруїлися лікарським препаратом – одна дитина померла.

Ймовірно, трагедія трапилася через небезпечні інтернет-ігри. 

Як батькам вберегти дитину від небезпечних ігор в соцмережах, читайте за посиланням. 

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