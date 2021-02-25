У Києві ще одна школярка випала з вікна багатоповерхівки

У столиці 12-річна дитина випала з вікна 8-го поверху.
За останній місяць це – третій подібний випадок, який трапився у Києві.
Інцидент трапився вночі 25 лютого на вулиці Зодчих, повідомляють у Національній поліції міста Києва.
На місце події приїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та лікарі.
Дитину з численними травмами та переломами госпіталізували до медичного закладу.
|Фото evgenyataman/Depositphotos
Наразі деталі інциденту невідомі. Правоохоронці встановлюють обставини випадіння дитини з вікна багатоповерхівки.
Варто зазначити, що протягом лютого 2021 року правоохоронці зафіксували вже кілька випадків випадіння неповнолітніх.
Нещодавно 13-річна дівчинка загинула у результаті падіння з балкона 14 поверху будинку у Дарницькому районі Києва.
Згодом внаслідок падіння у столиці загинула ще одна дитина 15 років.
За фактом двох інцидентів поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".
Цього ж місяця на Київщині дві школярки отруїлися лікарським препаратом – одна дитина померла.
Ймовірно, трагедія трапилася через небезпечні інтернет-ігри.
Як батькам вберегти дитину від небезпечних ігор в соцмережах, читайте за посиланням.
Вас також може зацікавити:
Дитяча смерть через челендж з таблетками: як батькам вберегти своє чадо від небезпечних ігор в соцмережах
Смертельні ігри: що спонукає дітей на небезпечні вчинки
Як попередити підліткові самогубства: дієві кроки для побудови довіри між батьками і дітьми
Рада посилила покарання за сексуальне насильство над дітьми та дитячу порнографію
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".