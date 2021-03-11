Як заробляти на фотографіях чи малюнках у фотобанках

Ви любите робити знімки й не проводите жодного дня без камери? Або створюєте дивовижні ілюстрації?

А чи замислювалися ви над тим, щоб перетворити своє захоплення на джерело доходу?

Не бійтеся, вам не доведеться шукати клієнтів і вести переговори. Все набагато простіше.

Можна стати автором у фотобанку й почати заробляти як фрілансер. Це заняття не вимагає багато зусиль або часу, при цьому відкриває нові можливості.

Можна навіть прославитися. Наприклад, у 2020 році тоді ще діючий президент США Дональд Трамп опублікував ролик про пандемію, який починається з відео дівчини, яка стоїть на Хрещатику. Відео було зняте українцями і його легко можна знайти на стоках.

Дональд Трамп опублікував ролик про пандемію, який починається з відео дівчини, яка стоїть на Хрещатику. Відео зняте українською студією WeAre, його легко можна знайти на стоках. pic.twitter.com/QPY8kbGRY8 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) December 24, 2020

Як ділитися своєю творчістю й отримувати за це винагороду, ми розпитали у експертів фотобанку Depositphotos.

Що таке фотобанк

Для тих, хто ніколи раніше не чув про фотобанки (або стокові платформи), пояснюємо: мова йде про онлайн-платформи з бібліотеками, що містять різноманітний контент – фотографії, векторні зображення, ілюстрації, відео і навіть музику.

Ці файли доступні для придбання й використання як у робочих, так і в особистих цілях.

Вони продаються необмежену кількість разів, а їхні автори отримують винагороди (роялті) за кожне завантаження.

Фотобанки користуються великою популярністю у комерційних компаній. Для них набагато дешевше і легше знайти якісний ліцензійний контент на стоковій платформі, аніж створювати його самостійно чи наймати професійного фотографа або ілюстратора.

Найпопулярніші фотостоки: Shutterstock,

Fotolia,

Dreamstime,

Depositphotos,

BigStockPhoto,

CanStockPhoto,

Crestock,

Lori,

Istockphoto.

Ваша винагорода як автора залежатиме від рівня, що визначається кількістю проданих робіт. Початковий передбачає до 500 продажів. На ньому ви отримуватимете 30% (або $0,25) від кожного продажу фотографії або картинки. Чим більше творів ви продасте, тим вищий рівень матимете й тим більшою буде ваша комісія.

Є стоки де дохід фотографа буде залежати від його рейтингового показника, також часто діють системи бонусів і акцій для авторів.

Варто розуміти, що робота з фотостоками може бути як додатковою, так і основною. Дохід буде залежати від якості світлин, їх кількості та навіть регулярності додавання. Любитель може заробляти $50-300, а професіонал – $500-2000 та більше на місяць.

Як стати стоковим автором

Якщо ви вирішили спробувати свої сили як автор стокових платформ, то для початку варто там зареєструватися. Це займає не більше 10 хвилин.

Реєстрація має кілька простих етапів:

📸 Зайдіть на сторінку для авторів й зазначте основні дані про себе.

📸 Надішліть п’ять своїх робіт для перевірки, чи відповідають вони стандартам якості стокової платформи.

Ці файли не повинні містити образливий чи непристойний зміст, порушувати права людини або авторські права.

В ідеалі це мають бути ваші найкращі роботи, якими ви пишаєтеся і які відображають ваш стиль.

Важливо надсилати файли у високій якості.

📸 Перевірка триватиме 7-10 робочих днів. Пройшовши її, ви отримаєте електронний лист на пошту.

З цього моменту вам будуть доступні всі функції фотостоку. Ви зможете завантажувати зображення й відео для продажу. При цьому немає жодних обмежень щодо кількості або частоти завантажень.

Діліться своєю творчістю й отримуйти за це винагороду

Як створити портфоліо

Портфоліо – візитна картка на стоковій платформі. Якщо ви хочете досягти успіху, до його створення треба підійти дуже уважно.

Можна зробити ставку на одну загальну тему, яка об’єднуватиме всі роботи або ж, навпаки, представити великий вибір варіантів.

Незалежно від того, на якому підході ви зупинитеся, бажано, щоб файли у портфоліо виглядали узгодженими й жоден з них не вибивався із загальної картини.

Також не варто розміщувати усі найкращі роботи на початку, а найгірші – в кінці. Постарайтесь зробити так, щоб добірка була збалансованою.

Що саме варто знімати?

Визначитися із цим допоможе перелік тем, які традиційно мають попит у фотобанках, або ж, навпаки, недостатньо розкриті, але при цьому не менш актуальні.

1 Сімейна фотографія Компанії часто використовують у рекламі зображення щасливої родини, адже вони викликають у глядачів приємні емоції й спогади. Це чудовий варіант для початку роботи зі стоками, при цьому моделями можуть стати члени вашої родини. Фотографуйте їх під час спільних повсякденних справ або вечері. Головне – щоб рідні почувалися природно й розкуто, тоді й ваші фотографії будуть щирими та автентичними.

2 Фото їжі Ще одна тема, яка не втрачає популярності та яку легко можна розкрити у домашніх умовах. При цьому вона зовсім не така буквальна, як може здатися на перший погляд. Здорове харчування, вегетаріанство, фаст-фуд, приготування – вибір величезний, і всі ці зображення користуються популярністю у клієнтів стоків.

3 Бізнес-тематика Мова йде про все, що стосується ділового світу і підприємництва. Та оскільки з об’єктивних причин багато людей сьогодні працюють віддалено, ви можете показати цю нову реальність, знявши домашній офіс, роботу на фрілансі або переговори через Zoom. Ще одна ідея: проілюструвати, як компанії адаптуються до змін, створюючи безпечні умови для своїх клієнтів.

4 Фони Це дуже популярна категорія на фотостоках, адже фони потрібні для всього: реклами, соцмереж, сайту, блогу, друкованої продукції й багато чого іншого. Такі зображення універсальні, адже клієнти можуть додавати на них текст і змінювати під різні формати. Шукайте і фотографуйте цікаві, виразні текстури, з них виходять дуже стильні фони.

5 Спорт і активний спосіб життя Комерційні компанії також часто обирають фотографії активних людей, які займаються спортом і підтримують себе у формі. Це допомагає їм продемонструвати турботу про аудиторію. У цій категорії конкуренція досить висока, тож спробуйте проілюструвати незвичайні види спорту, наприклад, шахи, спортивну риболовлю чи вітрильний спорт.

6 Лайфстайл Неприродні постановчі знімки вже давно нікому не потрібні. Сьогодні клієнти шукають на стоках автентичні зображення, які допоможуть їм привернути увагу. Ця тема – знахідка для новачка, адже ви можете сфотографувати будь-яку сцену із реальності: побутові сюжети, зустріч у кафе, прогулянку в парку, похід до магазину. Варіантів безліч, головне – показувати життя яким воно є.

7 Медицина і здоров’я Навряд можна знайти питання, яке наразі хвилює людей більше. Ця тема посунула всі інші, вийшовши на перший план, і в результаті про здоров’я почав говорити й думати чи не кожен. Фотографії пацієнтів, медиків, лікування, обладнання, шприців, масок, ліків небувало популярні, адже вони ілюструють найактуальнішу проблему, що стосується людей в усьому світі.

8 Фото природи й подорожей Якщо ви полюбляєте робити фото краєвидів, диких тварин, рослинного світу або маєте в архіві купу знімків з туристичних поїздок, вони можуть стати першими файлами у вашому стоковому портфоліо. Клієнти часто обирають такі зображення для маркетингових цілей, адже вони приваблюють аудиторію і мають заспокійливий ефект.

9 Фото технологій Це може бути справжній виклик, адже ілюструвати такі абстрактні поняття, як інтернет речей, криптовалюти, віртуальна реальність, інтернет-комерція, досить важко. Та якщо вам це вдасться, успіх гарантований, бо світ технологій цікавить багатьох, а ось вибір зображень на цю тему не дуже великий.

10 Святкові й сезонні фото Оскільки середній і малий бізнес є головними клієнтами фотостоків, орієнтуватися на них у виборі теми – безпрограшний підхід. Жоден з брендів не проґавить можливості, які приносять із собою свята. Адже це час, коли люди обирають подарунки й роблять більше покупок. За кілька місяців до головних свят, як Новий рік, Міжнародний жіночий день або Великдень, клієнти починають шукати тематичні зображення на стоках. Наповнивши заздалегідь своє портфоліо святковим контентом, ви матимете гарні шанси отримати дохід.

Як обирати ключові слова

Одна із головних складових успіху на стоках – правильний вибір ключових слів. Від цього в першу чергу залежить, чи зможуть клієнти побачити, а отже й завантажити ваші роботи.

Щоб правильно сформулювати пропозицію:

📸 Спробуйте поставити себе на місце замовника і подумати, за допомогою яких слів можна знайти ваші знімки чи малюнки.

📸 Опишіть зміст файлу, його жанр, ідею, настрій, локацію для фото. Варто прописувати мінімум від 20 до 30 ключових слів для кожного зображення.

Якщо у вас виникнуть складнощі з підбором ключових слів, пам’ятайте, що завжди можна "спитати у Google", скористатися спеціальними сервісами Ahrefs, Buzzsumo та Google Keyword Planner чи підгледіти варіанти в інших авторів фотостоку з подібними зображеннями.

Завдяки ретельному й продуманому підходу у виборі ключових слів ваші роботи з’являтимуться на кращих позиціях серед результатів пошуку, і буде більше шансів, що їх помітять і оберуть.

Це головні кроки, які допоможуть вам розпочати співпрацю з фотобанками й отримувати додатковий прибуток.

І не варто думати, що без дорогого обладнання у вас немає жодних шансів. Для старту підійде будь-яка камера, навіть аматорська цифрова.

Якщо ви дійсно любите фотографію, спробуйте зробити це справою, яка приноситиме не лише задоволення, але й дохід.

Анна Тімаревська, копірайтерка, спеціально для УП.Життя

Всі світлини від Depositphotos

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