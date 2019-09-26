Фото в багряних листочках: лайфхаки від фотографів, як зробити свої світлини більш професійними

Осінь – чи не найкраща пора для того, щоб робити чудові світлини.

Насичені кольори навколо додають шарму та тепла нашим фотографіям.

Проте красивий фон – не завжди запорука хорошої світлини.

Ми запитали у фотографів Михайла Карповича та Євгенії Конончук, чи варто використовувати автоматичні функції для фото у телефонах, коли краще знімкувати і як не треба редагувати фотографії.

А також використали поради видання Today.





Ідеї для фото

Як зробити красиві осінні фотографії, які водночас відображають магію сезону та вашу індивідуальність чи індивідуальність вашої дитини.

Сконцентруйтесь на світлі

Фотографи радять користуватися "золотими годинами".

Це час під час сходу та заходу сонця, коли світло має максимально жовтий та приємний відтінок.

Якщо ви не встигли зловити ці особливі промені, запам’ятайте, що найкраще фотографувати телефоном на вулиці.

Фотографи радять користуватися "золотими годинами".Фотографи радять користуватися "золотими годинами". Це час під час сходу та заходу сонця, коли світло має максимально жовтий та приємний відтінок. Фото: t.tomsickova/Depositphotos

Якщо це приміщення, знімайте біля вікон.

Знімати зі спалахом на телефоні Конончук не рекомендує.

Замість цього радить використати світло з іншого телефона.

Наприклад, ввечері обличчя можна підсвітити екраном смартфона.

Ввечері обличчя можна підсвітити екраном смартфона. Фото: KostyaKlimenko/Depositphotos

– Також класно виглядає у вечірньому світлі неон – вивіски магазинів, ліхтарики кафе, – додає фотографиня.

Карпович радить звертати увагу, від чого саме відбивається світло:

– Світло, відбите від кам’яної споруди, значно приємніше, ніж світло від зелені в парку.

Максимізуйте кольори осені

Збільшіть налаштування насиченості або додайте насиченості вже при редагуванні. Це допоможе підкреслити атмосферу.

Лиш не переборщіть, щоб за кольорами можна було розгледіти і вас.

Самі можете одягнутися у щось синє. Тоді фотографія вийде контрастною.

Збільшіть налаштування насиченості або додайте насиченості вже при редагуванні. Це допоможе підкреслити атмосферу. Фото: zamuruev/Depositphotos

Підкидайте листя

Тільки зробіть це не банально. Наприклад, попросіть друзів підкинути його так, щоб ви зі своєю парасолькою потрапити під справжній листопад.

Також можете знайти найбільший листок і заховатися за ним. Виглядатиме цікаво.

Попросіть друзів підкинути листя так, щоб ви зі своєю парасолькою потрапити під справжній листопад.Фото: belchonock/Depositphotos

Зробіть фото з висоти

Ляжте у жовту траву з копицею листя та попросіть, щоб вас сфотографували зверху.

Тоді можете підкинути листя у камеру. Якщо фотографу вдасться зловити момент, світлина буде дуже атмосферною.

Ляжте у жовту траву з копицею листя та попросіть, щоб вас сфотографували зверху. Фото: yellow2j/Depositphotos

Вставте себе у рамку

Тільки не у ту, яку можна знайти у стандартних фоторедакторах, а скористайтеся природою.

Ви можете скористатися гіллям чи листками, знайти маленькі вікна між ними та сфотографувати через ці щілини. Це додасть глибини фотографії.

Лиш не перестарайтесь, щоб листя не займало більшої частини вашого фото.

Ви можете скористатися гіллям чи листками, знайти маленькі вікна між ними та сфотографувати через ці щілини. Фото: korobkova/Depositphotos

Захоплюйте пейзажі в кадр

Портретні фото – це чудово, але якщо ви хочете показати всю красу навколо, захопіть трохи більше природи довкола.

Захопіть у кадр трохи більше природи довкола. Фото: Geribody/Depositphotos

Не забувайте про осінні активності

Якщо ви хочете зробити хороші фото своїм дітям, згадайте, що ви можете показати їхнє шкільне життя.

Зловіть кілька кадрів по дорозі до школи чи додому, або ж сфотографуйте їхні ранішні збори.

Ви можете показати шкільне життя дітей.Фото: pressmaster/Depositphotos

Передавайте атмосферу одягом

Найкраще передавати атмосферу осені не листочками в руках, а одягом, радить фотографиня.

– Пальта, шалики, светри, капелюхи, гарячі напої. А жовті дерева – тільки як фон. Не варто з ними обійматися. Краще знайти вуличку з красивими деревами і прогулятися там, – додає Конончук.

Найкраще передавати атмосферу осені не листочками в руках, а одягом. Фото: Y-Boychenko/Depositphotos

Дурійте або принаймні рухайтеся!

Конончук радить не завмирати в кадрі та постійно рухатися.

Можна поправляти волосся, заглянути в сумочку, покружляти. Пройтися туди-назад, встряхнути волосся, зашнурувати взуття. Будь-який невимушений рух, безперервний.

– Щось може здаватися дивним, щось награним, але коли починаєш рухатися, можна впіймати природний момент. Часто робиш якийсь один жест, розумієш, що вийшло тупо, починаєш сміятися – і ось в цей момент варто знімкувати, – додає Конончук.

Не завмирайте в кадрі та постійно рухайтеся. Фото: Subbotina/Depositphotos

Проте не завжди хороші ідеї для фото допоможуть зробити якісні світлини.

Ми запитали у фотографів, чому нам не завжди вдається втілити задумане.

Основні помилки

Основними помилками фотографів-аматорів Конончук вважає:

завалений горизонт,

розмиті фото,

відсутність обробки – фото сірі, без контрасту і кольору.

Зліва – завалений горизонт. Справа – рівний

Проте інколи можна зробити все правильно: горизонт на місці, руки не тремтять, фото відредаговане, але все одно щось не так.

Інколи причина може бути у самому гаджеті – люди часто переоцінюють свій мобільний девайс, стверджує Карпович.

– Вони хочуть отримати хороше фото там, де навіть очима важко щось розгледіти. Наприклад, у нічну пору, – додає фотограф.

Як уникнути помилок

Насамперед, не вимагайте у свого гаджета того, чого він ніяк не зможе зробити.

Наприклад, красиве боке (розмитий фон) чи чітка та світла фотографія у темну пору доби.

– Щоб фото були чіткі, варто знімати тільки при хорошому освітленні і банально не трусити руками. Якщо умови непрості, краще зробити кілька кліків поспіль – одне з 10 фото може вийти в різкості, – радить Конончук.

Якщо вам важко не завалювати горизонт – увімкніть в камері сітку, завдяки якій зможете вирівняти фото.

Якщо вас дратує сітка на екрані, можна спробувати орієнтуватися по предметах, які ви бачите у кадрі.

– Дивіться, щоб лінія горизонту – поле, море, дорога – була паралельною до краю телефона. Це важливий момент, один з основних для якісного фото.

Якщо чіткої лінії горизонту немає, треба дивитися по предметах, що оточують. Це можуть бути будівлі, стовпчики, забори – будь-які вертикальні лінії. Стежити, щоб вони були паралельними до краю екрана, – розповідає Конончук.

Автоматичні функції камери: чи варто їх використовувати

– Якщо гаджет високо класу (iphone 7+ та краще) – звичайно, варто, адже цей пристрій має портретну камеру, специфічні портретні алгоритми обробки, що наближує світлину до дорожчої/професійної якості та вигляду, – розповідає фотограф.

Якщо це бюджетний китайський смартфон, Карпович користуватися автоматичними функціями не радить.

Функцію розмиття Конончук теж радить використовувати обережно.

– Можна, але тільки тоді коли вона доречна. Наприклад, лише на портретах крупним планом. Інакше виглядає неприродно, – радить фотографиня.

Функцію розмиття Конончук теж радить використовувати обережно. Фото: watman/Depositphotos

Конончук додає, що в таких портретах краще уникати рук в кадрі, бо їх може також розмити. А це виглядатиме дивно.

– Якщо у фоторедакторі додати трохи шуму (ефект, коли фото сніжить), то чітка лінія між об’єктом і розмитим фоном згладжується – і ефект виглядає краще, – додає Конончук.

Якщо цією функцією правильно користуватися, фото виглядатимуть професійніше. Часто можна навіть не відрізнити від фото на камеру, розповідає фотографиня.

У чому різниця між фотографуванням пейзажів та людей

Пейзажі найкраще фотографувати тільки горизонтально, каже Конончук, але формат інстаграму вимагає вертикальних фото.

Тоді фотографиня радить заповнити кадр знизу доверху.

– Якщо внизу фотографії якась частина природи, а весь кадр заповнений небом або навпаки, майже весь кадр – суцільна трава, це не дуже ок, – розповідає Конончук.

Приклади, як треба фотографувати / Deposiphotos

Те ж саме з людьми, каже фотографиня:

– Коли голова внизу кадру, а більшу частину займає фон, або півкадру – це асфальт, це негарно. Людина має заповнювати 90 відсотків кадру, якщо немає якогось особливого задуму.

Конончук радить використовувати три основні види портрету:

– Якщо це портрет крупним планом – захопіть трохи плечей. Далі – фото по пояс. Далі – в повний зріст. Негарно обрізати людині ступні, знімаючи по щиколотки, або трохи вище колін.

Редагування фотографій

Головне – не переборщити, радять фотографи.

Накладайте фільтри не на 100%, а десь на 50%. Інакше фото виходять "переобробленими".

Не використовуйте фільтри, де переважає синюватий чи зеленуватий колір.

Краще брати нейтральний природній коричневий фільтр.

Зліва – як не варто редагувати фото. Справа – як варто

– У стандартних редакторах на телефоні можна висвітлити фото і додати контрасту. Це – основні інструменти, – додає Конончук.

Щоб зрозуміти, чи вийшло гарно, фотографиня радить порівняти ваше фото з красиво відредагованою світлиною блогера.

– Хороша обробка це та, яку не помічаєш, не можеш точно описати, що тут оброблено. Але тобі це подобається, – додає Карпович.

Мобільні фоторедактори

VSCO

Популярний додаток для Instagram. Можна використовувати як безкоштовні, так і платні фільтри.

Snapseed

Багатофункціональний додаток для редагування фото.

У ньому можна зробити майже все. Навіть замалювати зайві об’єкти на фото.

Afterlight

Тут доступні 15 інструментів редагування.

Добре працює з передачею кольору – можна налаштувати контрастність, насиченість, температуру зображення.