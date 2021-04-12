Кабмін дозволив іноземним університетам відкрити філії в Україні

Кабінет міністрів дозволив іноземним закладам вищої освіти відкривати філії в Україні, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Структурні підрозділи закордонних вишів зможуть працювати на підставі дозволу, виданого міністерством.

"Заклади вищої освіти України активно продовжують інтегруватися до Європейського освітнього простору.

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Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми відкриваємо нові кордони. Тож відтепер на території Україні передбачено можливість утворення територіальних відокремлених структурних підрозділів іноземних закладів вищої освіти", – розповів заступник МОН Андрій Вітренко.

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

На думку МОН, потрапити в Україну мають найкращі закордонні університети.

Для того, щоб відкрити філіал в Україні, іноземний виш має входити до одного з міжнародних рейтингів, а саме до QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings чи Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities і займати позицію не нижче 3000 місця.

Водночас народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун зауважила, що в жодному із вказаних рейтингів в принципі немає 3000 (трьохтисячного) місця: Шанхайський – 500 місць; QS – 1000; Times – 1000 місць (але 1500 університетів).

Дозвіл на створення філії не надаватимуть тим закладам, які є:

юридичною особою з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта,

юридичною особою, зареєстрованою на території держави-агресора або держави-окупанта,

юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора або держави-окупанта.

Також, відповідно до частини 9 статті 33 закону "Про вищу освіту", в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі філії університетів створювати не можна.

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Проте Совсун зазначає, що на практиці філії іноземних університетів діятимуть як приватні заклади, в яких засновником є іноземний виш, тому вони так само будуть зобов'язані набирати студентів за результатами ЗНО.

"Також це означатиме, що філії іноземних вишів зможуть відкриватись в Києві та інших університетських центрах, де не можуть відкриватись філії українських", – пояснює народна депутка.

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