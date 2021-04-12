Кабмін дозволив найкращим іноземним університетам відкрити філії в Україні

Кабінет міністрів дозволив найкращим іноземним закладам вищої освіти відкривати філії в Україні, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Структурні підрозділи закордонних вишів зможуть працювати на підставі дозволу, виданого МОН.

"Заклади вищої освіти України активно продовжують інтегруватися до Європейського освітнього простору.

Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми відкриваємо нові кордони. Тож відтепер на території Україні передбачено можливість утворення територіальних відокремлених структурних підрозділів іноземних закладів вищої освіти", – розповів заступник МОН Андрій Вітренко.

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Для того, щоб відкрити філіал в Україні, іноземний виш має входити до одного з міжнародних рейтингів, а саме до QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings чи Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities і займати позицію не нижче 3000 місця.

Дозвіл на створення філії не надаватимуть тим закладам, які є:

юридичною особою з іноземними інвестиціями держави-агресора або держави-окупанта,

юридичною особою, зареєстрованою на території держави-агресора або держави-окупанта,

юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є резидентом держави-агресора або держави-окупанта.

Також, відповідно до частини 9 статті 33 закону "Про вищу освіту", в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі філії університетів створювати не можна.

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