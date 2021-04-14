Оманливі світлини: жінки показали, як одна і та ж людина може по-різному виглядати на фото

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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14 квітня 2021

Неймовірні фотографії, які ви бачите у соціальних мережах, часто ретельно відібрані та є відредагованою версію реальності. 

Тому жінки вирішили показати, наскільки велику роль у світлинах може грати ракус та сфотографували себе у вигідних та дуууже невигідних позах.

З цих фото можна добряче посміятися і спробувати прийняти своє відображення у дзеріг подумати!

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 "Навіть не уявляла, що моє підборіддя може так опускатися"
 "Я і мій нещасний брат"
 Спроба зробити миле селфі VS випадкове фото
 Ох цей ракурс знизу!
 Це талант
 Як же ракурс таки грає роль!
 Добрий ранок!
 Майстер маскування 
 "Моє обличчя в понеділок, середу і п'ятницю"
 "Ці фото зроблені в один день"

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