Оманливі світлини: жінки показали, як одна і та ж людина може по-різному виглядати на фото

Неймовірні фотографії, які ви бачите у соціальних мережах, часто ретельно відібрані та є відредагованою версію реальності.
Тому жінки вирішили показати, наскільки велику роль у світлинах може грати ракус та сфотографували себе у вигідних та дуууже невигідних позах.
З цих фото можна добряче посміятися і спробувати прийняти своє відображення у дзеріг подумати!
|"Навіть не уявляла, що моє підборіддя може так опускатися"
|"Я і мій нещасний брат"
|Спроба зробити миле селфі VS випадкове фото
|Ох цей ракурс знизу!
|Це талант
|Як же ракурс таки грає роль!
|Добрий ранок!
|Майстер маскування
|"Моє обличчя в понеділок, середу і п'ятницю"
|"Ці фото зроблені в один день"
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