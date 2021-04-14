Оманливі світлини: жінки показали, як одна і та ж людина може по-різному виглядати на фото

Неймовірні фотографії, які ви бачите у соціальних мережах, часто ретельно відібрані та є відредагованою версію реальності.

Тому жінки вирішили показати, наскільки велику роль у світлинах може грати ракус та сфотографували себе у вигідних та дуууже невигідних позах.

З цих фото можна добряче посміятися і спробувати прийняти своє відображення у дзеріг подумати!

"Навіть не уявляла, що моє підборіддя може так опускатися"

"Я і мій нещасний брат"

Спроба зробити миле селфі VS випадкове фото

Ох цей ракурс знизу!

Це талант

Як же ракурс таки грає роль!

Добрий ранок!

Майстер маскування

"Моє обличчя в понеділок, середу і п'ятницю"

"Ці фото зроблені в один день"

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