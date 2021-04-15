10 надихаючих світлин з конкурсу One Eyeland Awards. ФОТО

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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15 квітня 2021

Премія One Eyeland Awards щорічно присуджує заслужені нагороди фотографам.

Нещодавно журі фотоконкурсу оголосило переможців 2020 року. Ці світлини розповідають про життя людей, тварин та неймовірну красу природи.

Тільки-но погляньте на них.

 Із кампанії "Справжня краса". Фото: Альберто Джуліані
 Поцілунки. Фото: Александр Маркес
 Очі. Фото: Ретаро Горіучі
 Black Lives Matter. Фото: Дерек МакКой
 Творчість в русі. Фото: Мішель Вальберг
 Моменти в часі. Фото: Ненсі Флеммс
 Ангели, що ступають на землю. Фото: Крейг Білл
 Полювання. Фото: Чін Леонг Тео
 Шари міста. Фото: Карло Юен
 Бібліотеки – натхнення в минулому і в сьогоденні. Фото: Маріо Баснер

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