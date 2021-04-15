10 надихаючих світлин з конкурсу One Eyeland Awards. ФОТО

Премія One Eyeland Awards щорічно присуджує заслужені нагороди фотографам.
Нещодавно журі фотоконкурсу оголосило переможців 2020 року. Ці світлини розповідають про життя людей, тварин та неймовірну красу природи.
Тільки-но погляньте на них.
|Із кампанії "Справжня краса". Фото: Альберто Джуліані
|Поцілунки. Фото: Александр Маркес
|Очі. Фото: Ретаро Горіучі
|Black Lives Matter. Фото: Дерек МакКой
|Творчість в русі. Фото: Мішель Вальберг
|Моменти в часі. Фото: Ненсі Флеммс
|Ангели, що ступають на землю. Фото: Крейг Білл
|Полювання. Фото: Чін Леонг Тео
|Шари міста. Фото: Карло Юен
|Бібліотеки – натхнення в минулому і в сьогоденні. Фото: Маріо Баснер
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