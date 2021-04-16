Тест "Наскільки добре ти знаєш УП"

16 квітня 2000 року почалася історія онлайн-видання "Українська правда".

Першими публікаціями на "Українській правді" були кілька передруків статей Георгія Гонгадзе з газети "Грані" та дві його ж колонки.

Перша – "Українська весна Мадлен Олбрайт" – про беззубість і прислужництво журналістів під час ефіру з держсекретаркою США. Друга – "Белоруїна" – про той самий дух радянщини й лицемірства, який відроджував у країні режим Кучми.

Уявити публікування чогось подібного у державних або загальнонаціональних медіа в тогочасній Україні було неможливо. І саме це стало однією з причин, які спонукали Георгія Гонгадзе і Олену Притулу заснувати новинний сайт.

За 21 рік існування видання в Україні змінилося 5 президентів, 13 прем’єр-міністрів, 9 голів Верховної Ради та 7 скликань парламенту. Сталося дві революції, окупація Криму та війна на Донбасі. Увесь цей час, кожного дня, УП розповідала читачам про те, що відбувається в країні.

Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі тест на знання історії УП, яка нерозривно пов’язана із історією сучасної України.