Тест

Тест "Наскільки добре ти знаєш УП"

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16 квітня 2021

16 квітня 2000 року почалася історія онлайн-видання "Українська правда". 

Першими публікаціями на "Українській правді" були кілька передруків статей Георгія Гонгадзе з газети "Грані" та дві його ж колонки. 

Перша – "Українська весна Мадлен Олбрайт" – про беззубість і прислужництво журналістів під час ефіру з держсекретаркою США. Друга – "Белоруїна" – про той самий дух радянщини й лицемірства, який відроджував у країні режим Кучми. 

Уявити публікування чогось подібного у державних або загальнонаціональних медіа в тогочасній Україні було неможливо. І саме це стало однією з причин, які спонукали Георгія Гонгадзе і Олену Притулу заснувати новинний сайт.

За 21 рік існування видання в Україні змінилося 5 президентів, 13 прем’єр-міністрів, 9 голів Верховної Ради та 7 скликань парламенту. Сталося дві революції, окупація Криму та війна на Донбасі. Увесь цей час, кожного дня, УП розповідала читачам про те, що відбувається в країні.

Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі тест на знання історії УП, яка нерозривно пов’язана із історією сучасної України. 

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Ідея створити "Українську правду" виникла у 1999 році в ...

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Георгій Гонгадзе запропонував зробити символом видання Дон Кіхота, як символ постійної боротьби, з відомої картини Пабло Пікассо. Чого немає на картині?

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Знаковим текстом "Української правди" є публікація про "Сина Бога". Про чию дитину розповідають у матеріалі?

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Якого розділу ніколи не було на УП?

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З ким з президентів України немає інтерв'ю на УП?

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Якого подкасту не існує на УП?

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Скільки головних редакторів було в "Українській правді" з моменту її створення?

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Для першої лінійки мерчу УП на UP.SHOP художник Олександр Грехов осучаснив символ видання – Дон Кіхота. Що він додав до образу?

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Що можна придбати в нашому онлайн-магазині?

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Наша журналістка Аліна Полякова веде проєкт на "Власному досвіді", де випробовує себе у різних професіях. Де Аліна ще не працювала?

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Наші кореспонденти Євген Руденко та Ельдар Сарахман об’їздили більше сотні цікавих місць країни. З якої області найбільше репортажів?

12/21

Яке відео найпопулярніше на нашому ютуб-каналі?

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Якого телеграм-каналу нема в УП?

14/21

Як називається ютуб-рубрика журналіста Романа Кравця?

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Які клички мають собаки працівників УП?

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У 2020 році ми запустили читацьку спільноту "Української пради", які переваги отримують її члени?

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Чому УП не створює пейволл – платний доступ до контенту?

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Які рівні членства є у Спільноті УП?

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Що спільного в Ілона Маска з "Українською правдою"?

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З населенням якого українського міста можна порівняти добову аудиторію УП?

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Коли щодня виходить головний текст на УП?

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