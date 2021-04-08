У NASA отримали перші дані про погоду на Марсі від марсохода Perseverance

Марсохід Perseverance надіслав перші дані про погоду на Марсі в кратері Єзеро.

Про це розповіли у Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Ровер фіксує погодні умови за допомогою спеціальної системи моніторингу Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA).

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Вперше вона увімкнулася на 30 хвилин 19 лютого, приблизно через день після того, як марсохід приземлився на планеті.

"Після непростої фази спуску і посадки наша команда MEDA з нетерпінням чекала перших даних, які підтвердили б, що наш інструмент щасливо приземлився...

Нарешті, після багатьох років роботи та планування ми отримали перший звіт з даними від MEDA", – розповідає головний дослідник MEDA Хосе Антоніо Родрігес Манфреді.

Фото NASA

Загалом MEDA містить набір датчиків для фіксації рівня запилення і шести атмосферних умов:

вітру (швидкості та напрямку);

тиску;

відносної вологості;

температури повітря;

температури землі;

рівня радіаційного випромінювання (від Сонця і космосу).

Система виходить зі сплячого режиму кожну годину і записує дані вдень і вночі.

Зокрема вони показали, що під час запуску системи температура поблизу марсохода сягала -20°C на поверхні, а протягом 30 хвилин вона знизилась до -25°C.

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Датчик радіації та пилу MEDA показав, що атмосфера в районі кратера Єзеро чистіша, ніж поблизу кратера Гейла, який знаходиться за 3700 км від нього. Там працює марсохід Curiosity із системою моніторингу навколишнього середовища REMS.

Щодо тиску на Марсі, то датчики зафіксували показник у 718 Паскалів. Для порівняння, нормальний атмосферний тиск на Землі сягає 101 325 Па.

На 43 та 44 день місії (3-4 квітня) система зафіксувала найвищу мінусову температуру – -22°C та найнижчу – -83°C. Пориви вітру досягали 10 м/с.

Науковці сподіваються, що протягом наступного року MEDA надасть цінну інформацію про температурні цикли, теплові та пилові потоки, інтенсивність сонячного випромінювання, утворення хмар і місцевих вітрів.

Як зазначають у NASA, ці вимірювання допоможуть фахівцям краще зрозуміти, як підготувати людей і середовище проживання до природних умов Марсу.

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