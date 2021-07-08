На Львівщині чоловік пошкодив близько 60 могил січових стрільців 

Дарія Поперечна УП.Життя
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8 липня 2021

У Львівській області 20-річний хлопець пошкодив 59 хрестів та пам'ятників на могилах січових стрільців.

Інцидент трапився на кладовищі у місті Стрий, розповідають правоохоронці.

Про вандалізм поліцію повідомив місцевий житель вранці 8 липня. 

"Під час обстеження території цвинтара правоохоронці помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців", – розповідають у поліції. 

 

Зловмисник намагався втекти, проте його затримали. Його мотиви наразі невідомі. 

Міський голова Стрия Олег Канівець у коментарі ZAXID.NET розповів, що затриманий  був у неадекватному стані, ймовірно, під дією наркотиків чи алкоголю.

При цьому на міському кладовищі понищено виключно могили січових стрільців – розбиті хрести, перекинуті смітники, пошкоджено дошку оголошень. 

"Я розцінюю це як провокацію, оскільки цього чоловіка міг хтось спонукати до таких дій. Тому я попросив долучитися до розслідування Службу безпеки", – додав сказав Олег Канівець.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.297 (Осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) Кримінального кодексу України. 

Хлопцю загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років..

Наразі триває досудове розслідування.
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