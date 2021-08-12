Здається, пронесе: астрономи уточнили ризики зіткнення астероїда Бенну із Землею

Вчені впевнені, що ймовірність зіткнення астероїда Бенну із Землею до 2300 року становить всього 1 із 1750.
Нові підрахунки науковців вказують на більший ризик зіткнення, ніж попередні, але він все одно залишається незначним, повідомили у НАСА.
До 2300 року найбільш важлива дата – 24 вересня 2182-го, але навіть в той день ймовірність зіткнення з Бенну становить лише 1 з 2700.
"Імовірність зіткнення трохи виросла, але ці зміни – незначні, вірогідність практично не змінилася", – заявили в НАСА.
|Астероїд Бенну. Фото: НАСА
Нові, більш точні розрахунки провели за допомогою апарата OSIRIS-REx, який доставляє зразки астероїда на Землю.
Корабель провів майже два з половиною роки, вивчаючи космічний камінь з орбіти.
Протягом усього цього часу космічний корабель постійно реєстрував своє місце розташування відносно Землі і астероїда.
Використовуючи ці дані, дослідники змогли краще зрозуміти місце розташування і рух астероїда.
Водночас передбачити курс Бенну після 2135 року все ще складно.
У вересні того ж року Бенну пролетить повз Землю – не достатньо близько, щоб був ризик зіткнення, але безумовно близько, щоб гравітація Землі могла трохи вплинути на астероїд.
Те, як розвиватимуться ці події, визначить траєкторію Бенну в наступні десятиліття і століття.
Вас також може зацікавити:
Він в масці! Цікаве ФОТО астероїда, який наближається до Землі
Коли світ зупинився. 6 фото з космосу, які показують вплив коронавірусу
Google опублікував 1000 неймовірних пейзажів Землі з космосу. ФОТО
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.