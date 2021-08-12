Здається, пронесе: астрономи уточнили ризики зіткнення астероїда Бенну із Землею

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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12 серпня 2021

Вчені впевнені, що ймовірність зіткнення астероїда Бенну із Землею до 2300 року становить всього 1 із 1750. 

Нові підрахунки науковців вказують на більший ризик зіткнення, ніж попередні, але він все одно залишається незначним, повідомили у НАСА.

До 2300 року найбільш важлива дата – 24 вересня 2182-го, але навіть в той день ймовірність зіткнення з Бенну становить лише 1 з 2700.

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"Імовірність зіткнення трохи виросла, але ці зміни – незначні, вірогідність практично не змінилася", – заявили в НАСА.

Астероїд Бенну. Фото: НАСА

Нові, більш точні розрахунки провели за допомогою апарата OSIRIS-REx, який доставляє зразки астероїда на Землю.

Корабель провів майже два з половиною роки, вивчаючи космічний камінь з орбіти.

Протягом усього цього часу космічний корабель постійно реєстрував своє місце розташування відносно Землі і астероїда. 

Використовуючи ці дані, дослідники змогли краще зрозуміти місце розташування і рух астероїда.

Водночас передбачити курс Бенну після 2135 року все ще складно. 

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У вересні того ж року Бенну пролетить повз Землю – не достатньо близько, щоб був ризик зіткнення, але безумовно близько, щоб гравітація Землі могла трохи вплинути на астероїд. 

Те, як розвиватимуться ці події, визначить траєкторію Бенну в наступні десятиліття і століття.

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