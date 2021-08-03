Українські школярі отримали срібні та бронзові медалі на міжнародній олімпіаді з хімії

Троє українських учнів стали призерами 55-ї Міжнародної хімічної олімпіади, яка проходила в Японії.

Згідно з результатами, опублікованим на сайті Олімпіади, срібну медаль отримав Олександр Запорожець (Черкаси).

Бронзові медалі – Ігор Холомєєв (Київ) та Юрій Окіс (Львів). Ще одна учениця – Дарья Клименко (Харків) отримала почесну відзнаку.

Реклама:

У цьогорічній міжнародній олімпіаді брало участь 300 учнів з 80 країн.

Фото prometeus/Depositphotos

Переможцем став учень з Китаю Шу Янг, який набрав найвищу кількість балів – 97,57.

Олександр Запорожець отримав 71, 96 балів та зайняв 49 місце, потрапивши таким чином у "срібну" зону.

"Бронзові" призери Ігор Холомєєв та Юрій Окіс посіли 100 та 143 місця відповідно.

Учасники олімпіади від України стали переможцями 2-ї Всеукраїнської дистанційної олімпіади з хімії, 2021 року в 11-му класі.

Міжнародна олімпіада з хімії (IChO) – це щорічний конкурс для учнів середніх шкіл. Цікаво, що в цьому році олімпіада проходила за допомогою технологій віртуальної реальності.

Реклама:

Країни-учасники надсилають на олімпіаду чотирьох учнів та двох вчителів. Школярі змагаються протягом 5 годин в теорії та в лабораторній практиці.

Усі учасники оцінюються відповідно до їхніх індивідуальних балів.

Золоті медалі вручаються найкращим 12% учням, срібні – наступним 22%, а бронзові медалі отримують 32%.

Почесними відзнаками, які не є медалями, нагороджують 10% наступних учасників.