Протягом 2021 року до поліції надійшло понад 9 тисяч заяв про зникнення дітей

Від початку 2021 року до українських правоохоронців надійшло понад 9,1 тисячі заяв про зникнення дітей.

Загалом поліції вдалося знайти 9048 дітей, яких оголосили у розшук.

Про таку статистику розповіли в управлінні ювенальної превенції Нацполіції у коментарі "Суспільному".

"З початку 2021 року до органів поліції надійшло 9137 заяв і повідомлень про розшук зниклих дітей…

Упродовж доби з дня оголошення в розшук поліцією розшукано 8811 (96,4%) дітей.

За 7 місяців Національною поліцією розшукано 9048 дітей", – повідомили правоохоронці.

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У поліції додають, що своєчасне реагування на зникнення дитини значно зменшує ризик імовірного учинення стосовно неї кримінального правопорушення.

У Нацполіції вважають, що основними причинами втечі дітей є:

конфлікти у сім'ї та з однолітками;

схильність їх до бродяжництва;

небажання батьків заглиблюватися у проблеми дитини;

залишення дітей без догляду;

неналежний контроль батьків або законних представників;

відсутність змістовного дозвілля тощо.

Праоохоронці також нагадують, що за невиконання батьківських обов'язків передбачена адміністративна відповідальність, визначена статтею 184 (Неналежне виконання батьками або особами що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).