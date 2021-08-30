Протягом 2021 року до поліції надійшло понад 9 тисяч заяв про зникнення дітей

Від початку 2021 року до українських правоохоронців надійшло понад 9,1 тисячі заяв про зникнення дітей.
Загалом поліції вдалося знайти 9048 дітей, яких оголосили у розшук.
Про таку статистику розповіли в управлінні ювенальної превенції Нацполіції у коментарі "Суспільному".
"З початку 2021 року до органів поліції надійшло 9137 заяв і повідомлень про розшук зниклих дітей…
Упродовж доби з дня оголошення в розшук поліцією розшукано 8811 (96,4%) дітей.
За 7 місяців Національною поліцією розшукано 9048 дітей", – повідомили правоохоронці.
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У поліції додають, що своєчасне реагування на зникнення дитини значно зменшує ризик імовірного учинення стосовно неї кримінального правопорушення.
У Нацполіції вважають, що основними причинами втечі дітей є:
- конфлікти у сім'ї та з однолітками;
- схильність їх до бродяжництва;
- небажання батьків заглиблюватися у проблеми дитини;
- залишення дітей без догляду;
- неналежний контроль батьків або законних представників;
- відсутність змістовного дозвілля тощо.
Праоохоронці також нагадують, що за невиконання батьківських обов'язків передбачена адміністративна відповідальність, визначена статтею 184 (Неналежне виконання батьками або особами що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).