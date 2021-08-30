Протягом 2021 року до поліції надійшло понад 9 тисяч заяв про зникнення дітей

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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30 серпня 2021

Від початку 2021 року до українських правоохоронців надійшло понад 9,1 тисячі заяв про зникнення дітей. 

Загалом поліції вдалося знайти 9048 дітей, яких оголосили у розшук. 

Про таку статистику розповіли в управлінні ювенальної превенції Нацполіції у коментарі "Суспільному".

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"З початку 2021 року до органів поліції надійшло 9137 заяв і повідомлень про розшук зниклих дітей…

Упродовж доби з дня оголошення в розшук поліцією розшукано 8811 (96,4%) дітей.

За 7 місяців Національною поліцією розшукано 9048 дітей", – повідомили правоохоронці.

 Фото altanaka/Depositphotos

У поліції додають, що своєчасне реагування на зникнення дитини значно зменшує ризик імовірного учинення стосовно неї кримінального правопорушення.

У Нацполіції вважають, що основними причинами втечі дітей є:

  • конфлікти у сім'ї та з однолітками;
  • схильність їх до бродяжництва;
  • небажання батьків заглиблюватися у проблеми дитини;
  • залишення дітей без догляду;
  • неналежний контроль батьків або законних представників;
  • відсутність змістовного дозвілля тощо.

Праоохоронці також нагадують, що за невиконання батьківських обов'язків передбачена адміністративна відповідальність, визначена статтею 184 (Неналежне виконання батьками або особами що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

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