Обзивала "чорною мавпою": у Львові суд оштрафував жінку за знущання над іммігранткою

Львів’янку, яка ображала сусідку через її колір шкіри, оштрафували на 40 тисяч гривень.

Відповідне рішення ухвалив Личаківський районний суд Львова 11 листопада.

Жінка постійно називала мігрантку з Лівії, яка жила по сусідству з чоловіком і дитиною, "чорною мавпою" та "чуркою".

Реклама:

Одного разу, коли лівійка була сама вдома з дворічною дитиною, сусідка почала грюкати руками та ногами у її двері.

Фото: Milkos/Depositphotos

При цьому вона близько 15 хвилин кричала й матюкалася на лівійку, обзивала її.

Двері ніхто не відкрив і жінка пішла. Після цього інший сусід зайшов перевірити, чи все добре, оскільки знав, що дівчина з дитиною була вдома сама.

"Вона дуже обережно відчинила, виглядала заплаканою, очі були наповненні слізьми. Була дуже стривожена та налякана, дитина також плакала та була налякана", – сказав він.

Інші сусіди також підтвердили, що обвинувачена жінка переслідувала й ображала лівійку у під’їзді, на вулиці, на дитмайданчику.

Одного разу коли вона вигукувала до іммігрантки расистські висловлювання, їх почали повторювати діти на дитячому майданчику.

Реклама:

Ще за декілька днів вона перестріла іноземку на вулиці, почала ображати її та штовхати дитячий візочок.

Лівійка не вступала в конфлікт із сусідкою, а просто намагалася втекти, однак ці ситуації травмували її.

Коли сусідка вигукувала в її бік образливі слова, лівійка просила чоловіка покинути Україну та повернутися у Лівію.

Через булінг у жінки виникла тривожність та панічні атаки: їй довелося звертатися до невролога і психіатра.

Водночас сусідка заявила, що сім’я лівійки порушує порядок і створює шум у будинку після 22:00.

За її словами, вони голосно розмовляють, гупають різними предметами, а дитина катається на велосипеді у квартирі.

Адвокат також заявив, що жінка просто порівнювала шум із квартири іноземки зі звуками, які видають мавпи у клітці.

Однак сусіди стверджують, що лівійка та її сім’я – спокійні та ввічливі люди, і жодних конфліктів з іншими мешканцями будинку у них немає.

Зрештою, суд частково задовольнив позов постраждалої.

Замість моральної компенсації у 150 тисяч гривень, жінка отримає 40 тисяч.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.