"Очікуємо на поповнення": пінгвіни біля станції Вернадського знесли перше яйце. ФОТО

У пінгвінів, які мешкають біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", скоро з’явиться потомство: полярники знайшли відкладених 4 яйця, одне з яких – просто біля входу до головної будівлі станції.
Перше яйце, яке відклали самка субантарктичного пінгвіна, полярники побачили 2 листопада, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.
Інші 3 яйця вчені знайшли в різних районах острова.
Яйця мають білий колір з сірим або зеленуватим відтінком, а за формою та розміром нагадують гусячі.
|"Поповнення" на станції очікують на початку грудня
"Шлюбний сезон та народження дитинчат у субантарктичних пінгвінів відбувається раз на рік – з середини антарктичної весни до середини літа. Примітно, що цього року гніздування почалося досить рано: раніше в районі станції перші яйця з'являлися ближче до середини листопада", – повідомляють на станції.
"Поповнення" на станції очікують на початку грудня.
"А до нового року очевидно весь наш острів буде заповнений малюками", – кажуть полярники.
|Влітку острів може населяти до 4 тис. субантарктичних пінгвінів
Влітку острів, де розташована українська полярна станція, може населяти до 4 тис. субантарктичних пінгвінів.
Вони створюють пари, будують гнізда, відкладають яйця та "народжують" дитинчат.
Кладка однієї пари зазвичай складається з двох яєць, рідко – з трьох, але третій малюк здебільшого має дуже мало шансів вижити.
|Кладка однієї пари зазвичай складається з двох яєць
Ці пінгвіни здебільшого однолюби й створюють пару на все життя. Був навіть випадок, коли пара пінгвінів-геїв у Датського зоопарку вкрали пташеня у його батьків, бо вони не піклувалися про нього.
У пінгвінів партнерське ставлення до висиджування яєць та вигодовування малечі: доки один з батьків залишається на гнізді, інший йде харчуватися крилем в океан.
Потім вони міняються місцями.
|У пінгвінів партнерське ставлення до висиджування яєць та вигодовування малечі
Нагадаємо, що найпоширенішим видом пінгвінів у районі "Вернадського" є субантарктичні пінгвіни.
Їх також називають "дженту" від англійської назви або "віслюкові" за характерний крик. Цих пінгвінів легко впізнати за червоним дзьобом та чорно-білим "фраком".
Влітку тисячі пінгвінів заполонили територію навколо антарктичної станції.
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