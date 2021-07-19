Тисячі пінгвінів заполонили територію навколо антарктичної станції "Академік Вернадський". ФОТО

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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19 липня 2021

Українські полярники помітили величезні скупчення пінгвінів поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський".

На різних островах в радіусі 20 км від станції перебувають сотні та тисячі "відпочивальників". Ще сотні пінгвінів харчуються у воді.

Переважно це – субантарктичні пінгвіни (дженту) чи пінгвіни Аделі, розповіла біологиня 26-ї антарктичної експедиції Оксана Савенко для Facebook-сторінки Національного антарктичного наукового центру. 

"Звісно, такі великі скупчення пінгвінів приваблюють хижаків, що на них полюють – морських леопардів і косаток. Тож вони зараз теж тримаються поблизу", – додає Савенко.

 Усі фото: Оксана Савенко

Науковиця вважає, що причина скупчення пінгвінів у цей період поблизу "Вернадського" – у змінах клімату.

 Пінгвіни скупчуються поблизу "Вернадського" через зміни клімату

Коли в Антарктиці зима, а в Україні – літо, води навколо "Вернадського" на зиму сковує крига.

Тому пінгвіни, що живуть біля станції, відпливають північніше, щоб знайти відкриті ділянки води і мати доступ до їжі. 

 На різних островах в радіусі 20 км від станції перебувають сотні та тисячі пінгвінів

"Оскільки клімат змінюється і зими стають теплішими, ділянки відкритої води в районі архіпелагу Вільгельма, де знаходиться наша станція, зараз можна знайти впродовж усієї зими, а отже і пінгвіни тепер тримаються зовсім неподалік", – пояснює біологиня.

 Ще сотні пінгвінів харчуються у воді

Цього року неподалік станції пінгвіни з’являються хвилями. 

"Ймовірно до них долучаються мігранти з південніших районів, де погодні умови стають несприятливими", – додає Савенко.

 
 Переважно це – субантарктичні пінгвіни (дженту) чи пінгвіни Аделі

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