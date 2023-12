Гіпербола Функція виду y = ax²+b x + c, де a, b, c –деякі речові числа, причому а відмінно від нуля, а x і y – змінні, називається квадратичною функцією. Графіком квадратичної функції y = ax² + b x + c є лінія, яка називається в математиці параболою. Парабола Функція виду y = ax²+b x + c, де a, b, c –деякі речові числа, причому а відмінно від нуля, а x і y – змінні, називається квадратичною функцією. Графіком квадратичної функції y = ax² + b x + c є лінія, яка називається в математиці параболою. Асимптота Функція виду y = ax²+b x + c, де a, b, c –деякі речові числа, причому а відмінно від нуля, а x і y – змінні, називається квадратичною функцією. Графіком квадратичної функції y = ax² + b x + c є лінія, яка називається в математиці параболою.