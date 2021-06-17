Стали відомі порогові бали ЗНО з математики та ще 5 предметів, з якими можна вступати у виш

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали "склав/не склав" для ЗНО-2021 з шести предметів.
Зокрема для тестів з математики, фізики, англійської, іспанської, німецької та французької мов.
Цьогоріч комісія встановила такі мінімальні бали для цих предметів:
🟠 Математика – 10 балів;
🟠 Фізика – 12 балів;
🟠 Іноземні мови – 18 балів.
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18 червня на інформаційних сторінках учасників ЗНО будуть розміщенні результати тестів з іноземних мов та фізики за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА).
Результати з математики будуть розміщені 19 червня.
За даними УЦОЯО, від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з названих предметів, поріг не подолали:
- з англійської мови – 10,68%,
- з іспанської мови – 15,79%,
- з німецької мови – 11,49%,
- з французької мови – 8,94%,
- з математики – 31,11%,
- з фізики – 8,33%.
Нагадаємо, що поріг "склав/не склав" – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.
Порогові бали з української мови, української мови і літератури, історії України, біології та географії
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