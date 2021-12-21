Найдорожча, найдешевша та морська: як виглядають ялинки-2022 в регіонах України

Усі обласні центри України запалили вогні на новорічних ялинках.

Деякі зробили це ще на початку грудня, інші – традиційно на День Святого Миколая.

Показуємо, як виглядають новорічні дерева в обласних центрах України.

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Київ

Вогні головної ялинки країни-2022 запалили в Києві 18 грудня. Її висота – 31 метр.

Дерево прикрашене 20 тисячами золотих й червоних куль та яскравою гірляндою довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола.

Фото Вікторії Кравчук

В цьому році, як і в минулому, вирішили не шкодити природі, та зробили новорічну ялинку штучною.

Фото Українська правда

Біля ялинки облаштували найбільший в Європі вертеп.

Вінниця

Цьогоріч в центрі місті поставили 28-метрову ялинку та оновили іграшки та ілюмінацію. Новорічне дерево складається з 324 ялинок.

Основні кольори вінницької ялинки – синій, золотисто-жовтий та срібний.

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Фото міської ради Вінниці

Головну ялинку міста прикрасили іграшками у вигляді великих бурульок та куль – 30-40 сантиметрів. Є на ній і великі 3D кулі, які світяться.

Дніпро

Ялинка в Дніпрі стала найдорожчою у країні, це – 20-метрове дерево щей найвища лита ялинка в Україні.

Фото ДНЕПР

Зроблена вона з безпечних матеріалів, розповідали у міській раді. Новорічне дерево обішлося місту в 9 млн. грн. Однак офіційного відкриття найдорожчої ялинки країни не відбулося.

Житомир

19 грудня у Житомирі відкрили головну різдвяно-новорічну ялинку, яка росте біля міської ради на вулиці Михайлівській.

Фото Житомир.Інфо

Заввишки вона така, як і в столиці. Але не штучна, а жива.

Краматорськ

Головну ялинку Донеччини відкрили 19 грудня.

На мешканців та гостей свята чекала театралізована вистава "Миколай запалює дива", світлове музичне шоу, виступи творчих дитячих колективів, анімація для дітей та новорічні хороводи.

Фото Василь Базилев

А ось в іншому місці Донецької області – Маріуполі через сильний вітер впав верхній сегмент головної ялинки. На щастя, ніхто не постраждав.

Запоріжжя

Головна ялинка Запоріжжя засяяла 18 грудня.

Фото ZаБор

Цього року біля ялинки поновили хвойну частину, а також закупили нові гірлянди. Частина прикрас залишилася з минулого року.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську засвітили ялинку ще 3 грудня, одними з перших в Україні.

Фото Суспільне

Головна штучна ялинка міста – 18 метрів заввишки. Діаметр – 8 метрів. Вона обладнана 3D-ілюмінацією з програмним контролером з різними світловими функціями. Цього року на новорічні ілюмінації не витрачали грошей з міського бюджету.

Кропивницький

Кропивницька ялинка – найнижча та найдешевша в Україні.

На гірлянди для фотозони для неї міська рада витратила 28 тисяч гривень.

Фото Кропивницька міська рада

Кропивницька ялинка заввишки – 14 метрів. Хвоя на ялинці – штучна. Востаннє її оновлювали чотири роки тому. Нових іграшок теж не купували.

Сєвєродонецьк

У Сєвєродонецьку новорічну ялинку відкрили 19 грудня.

Фото міської ради Сєвєродонецька

Перед тим, як засвітити ялинку, відбулась ще одна подія, яка вже стала традиційною для Сєвєродонецька. Скаутська організація "Пласт" передала місту Вифлеємський Вогонь Миру.

Львів

17 грудня у Львові відкрили головну ялинку 2021-2022. Цьогоріч хвойна 17-метрова красуня прибула до Львова з села Оброшине.

Фото Твій Львів

Її місту подарував місцевий житель.

Луцьк

В Луцьку нарядили та засвітили ціле тріо ялинок.

Фото міськради Луцька

Засяяли вогнями новоріні красуні 19 грудня.

Миколаїв

Вогні на новорічній ялинці Миколаєва запалили 19 грудня. Однак урочистих заходів у місті не було.

Фото niklife

Причиною скасування офіційного заходу стали карантинні обмеження та знаходження міста в "червоній зоні".

Одеса

19 грудня в Одесі спалахнули вогні головної міської ялинки, прикрашеної цього року з морських мотивів.

Фото мерії Одеси

На честь свята учасники байкерського клубу проїхалися містом у нарядах дідів морозів.

Полтава

У Полтаві 19 грудня теж засяяла головна ялинка міста.

Фото kolo.news

Полтавську 20-ти метрову новорічну красуню оточує блискучий шатер з гірлянд.

Рівне

У Рівному міська рада вперше купила штучну ялинку. Торік використовували дереваи, які росли на площі.

Фото Рівне1

Дерево разом з наборами іграшок, гірлянд, штучними ангелами, оленями та ведмедями обійшлося місту у 3 мільйони гривень.

Суми

У Сумах ялинку цьогоріч розмістили на новому місці, а саме на Театральній площі, а не біля обласної адміністрації.

Фото sumypost

Наступного року місцева влада планує замінити ялинку на нову. А цю перенести у сквер в Зарічному районі міста.

Тернопіль

Урочисте відкриття головної новорічної ялинки міста відбулося 10 грудня.

У 2021 році вирішили відкрити ялинку швидше, ніж у попередні роки.

Фото Тернопільської міської ради

Представники духовенства освятили Різдвяну шопку, яку традиційно встановлюють на Театральному майдані.

Ужгород

Ялинку в Ужгороді відкрили 18 грудня.

Фото Васі Трофименка

Уперше на численні прохання ужгородців це – штучне новорічне дерево.

Харків

У Харкові 19 грудня традиційно засвітили свою 40-метрову ялинку, яку придбали ще у 2018 році.

Фото city.kharkov.ua

Під ялинкою встановили традиційні фудкорти. А також ковзанку під відкритим небом.

Херсон

В Херсоні новорічна ялинка прикрашена бантиками, сніжинками та кульками.

Фото Херсонської міськради

Хмельницький

Червона карантинна зона внесла свої корективи у святкування в Хмельницькому.

Фото ye.ua

Різдвяний ярмарок та ялинку тут встановили та засвітили ще на початку грудня, але святкових заходів не проводили.

Черкаси

Черкаська ялинка прикрашена великими цукерками, рукавчиками та шапками.

Фото Черкаської міськради

Поруч – запрацював різдвяний ярмарок із сувенірами та всілякими смаколиками, а ще – Резиденція Святого Миколая.

Чернігів

У перший день зими в Чернігові увімкнули ілюмінацію на головній ялинці міста. Тепер щовечора ялинка сяє з 17-ї до 23-ї години.

Фото Чернігівської міськради

Новий формат цього року – вогні на ялинці засвічуються в унісон з музикою.

Цього року масових святувань під час відкриття новорічного дерева не було.

Чернівці

У Чернівцях міська влада цьогоріч придбала нову штучну ялинку. Її висота – 18 метрів.

Фото Букінфо

Новорічна ялинка оформлена золотистими, сріблястими та білими кольорами.

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