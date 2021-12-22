Усик, паралімпійці та "Велике будівництво": українці назвали головні досягнення 2021 року

Найбільшими досягненнями 2021 року українці вважають перемогу боксера Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа, успіх українських паралімпійців в Токіо та програму "Велике будівництво".
Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
Перемогу Усика досягненням вважають 35% опитаних, успіх паралімпійців(32%), а "Велике будівництво" - (31%).
Також близько 20% назвали головними перемогами розширення послуг додатку "Дія", масову вакцинацію проти COVID-19 та вихід збірної по футболу до чвертьфіналу Євро-2020.
|Фото championat.com
15% вважають успіхом виступ українських спортсменів на Літніх Олімпійських іграх та реалізацію норми переходу сфер обслуговування на українську мову.
13-14% вважають основним здобутками ухвалення закону "Про олігархів" та санкції проти Віктора Медведчука.
Ще 7-9% обрали досягненням старт ринку земель й договір про відкрите небо з Європейським союзом.
4-5% називають успіхом "Кримську платформу" та виступ гурту "Go A" на Євробаченні.
Лише 2% сказали, що жодних досягнень в цьому році не було.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Терміни проведення: 16-18 грудня 2021 р.
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