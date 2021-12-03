Раптово помер директор Будинку вчених, де відбулась скандальна вечірка блогерів

75-річний директор Будинку вчених у Львові Роман Славітич раптово помер.

Директору стало зле у кабінеті заступника міського голови Андрія Москаленка, повідомив високопосадовець у Facebook.

"Вчора ввечері директор Будинку вчених зателефонував до мене і попросив про зустріч.

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Ми домовились зустрітись сьогодні о 8 ранку. Пан Роман прийшов трохи швидше, сів за стіл. Моя колега помітила, що він не дуже добре виглядає і запропонувала склянку води.

Але він одразу знепритомнів. Працівники викликали швидку і почали надавати першу допомогу", – написав він.

Одразу після цього приїхала швидка. Медики годину намагались врятувати життя Роману Славітичу, але чоловік помер.

Будинок вчених

"Мені зараз трохи складно говорити про це. Прошу зрозуміти стан і дати час. Щирі співчуття усім рідним та близьким пана Романа. Світла пам’ять!", – додав Москаленко.

За попередніми висновками, причиною смерті став серцевий напад, пишуть "Zaxid.net".

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Нагадаємо, за кілька днів до цього Будинок вчених опинився в центрі скандалу через БДСМ-вечірку блогерів у День пам'яті жертв Голодоморів.

У Будинку вчених заявили, що їх обдурили і не повідомили, якою буде вечірка.

За словами адміністрації, агенція-посередник просила надати приміщення для звичайного дня народження, де буде близько 40 осіб.

Тоді міська влада зупинила роботу Будинку вчених на невизначений термін, а поліція почала розслідування.