Через загострення військового конфлікту в Україні запускають психологічні консультації для підлітків

Вікторія Андрєєва
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22 лютого 2022

Загострення військового конфлікту в Україні може негативно впливати на ментальне здоров’я молоді. Аби уникнути наслідків, в Україні запустили безкоштовні психологічні онлайн-консультації. 

Їх проводять психологи та підлітки, що пройшли спеціальну підготовку. Розмови відбуваються за принципом "рівний – рівному". Отримати їх може кожен охочий, повідомляють у прес-релізі від ЮНІСЕФ.

Проєкт підтримки з ЮНІСЕФ та Teenergizer стартував в Україні з початком пандемії.  За цей час 130 підлітків пройшли навчання та стали консультантами для однолітків.

"Підлітки рідко обговорюють свої проблеми із батьками чи вчителями у школах. Провідний світовий досвід демонструє, що підтримка "рівний – рівному"  часто є вирішальною. Особливо в час, коли безпека нашої країни ставиться під загрозу", – розповіла Яна Панфілова, голова правління Teenergizer.

 Фото: Milkos/Depositphotos

Найбільш поширеними темами розмови є:

  • особисті відносини;
  • сексуальне здоров’я;
  • селф-харм (навмисне заподіяння шкоди самому собі); 
  • депресії;
  • ізоляція;
  • втрата сімейного доходу; 
  • тривога через можливий військовий конфлікт.

"Надзвичайно важливо, аби підлітки мали довіру не тільки до батьків і вчителів, а, власне, і до тих медичних осередків, які готові  надати необхідний супровід чи допомогу. 

Міністерство охорони здоров’я вперше за багато років  зробило важливі кроки у напрямку розширення і фінансування послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема, дітей і молоді", – зазначила заступниця МОН Ірина Микичак.

Отримати консультацію можна за цим посиланням.   

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