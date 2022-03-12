Пауло Коельйо назвав війну в Україні "зручним виправданням русофобії" і "кризою". Реакції українців

Бразильський письменник Пауло Коельйо заявив у Twitter, що війна в Україні – це "зручне виправдання" для "русофобії".

При цьому він назвав війну, яку розв’язала Росія проти України, "кризою" і попросив не звинувачувати "простих людей".

"Українська криза – це зручна відмазка для русофобії", – написав Коельйо.

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Українці відреагували на такий закид письменника.

Скріншот: Twitter Пауло Коельйо

У своєму Facebook соліст гурту Karta Svitu Іван Марунич написав: "Павєл Коельєв йде за руським кораблем".

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Схожим чином відреагував головний редактор медіа "Ісландія" Сергій Грішин:

Депутатка Київської міськради Ксенія Семенова написала:

"Вам треба ще якась причина піти у твітер писати англійською?

Коельо каже, що у нас криза і що ми русофоби. Регайтеся в твіттері, щоб його зачмирити хоча би".

А журналіст The Kyiv Independent Олексій Сорокін відповів Коельйо коротко:

Люди також відповідали Пауло Коельйо кадрами поранених українців та зруйнованих росіянами будівель із підписами "криза", "ще трохи "зручних відмазок", "із Росії з любов’ю" тощо.

У наступній своїй публікації Коельйо додав:

"Я був у Львові, Києві, Одесі, Ялті, Чорнобилі (в Україні).

Я проїхав потягом 10 тисяч кілометрів від Москви до Владивостока (у Росії).

Так, війна є, але не звинувачуйте простих людей".

Скріншот: Twitter Пауло Коельйо

При цьому він вказав російські варіанти транслітерації назв українських міст (Львов, Одесса, Чернобыль).

На це відреагував дослідник у Київській школі економіки Тимофій Брік:

"Одеса, а не Одесса. Навіть коли російські бомби вбивають громадян України, ви віддаєте перевагу російському варіанту написання українських міст, а це означає, що ви продовжуєте дивитися на це крізь російську призму і повністю ігноруєте чутливість цього "конфлікту" для українців".

Odesa, not Odessa btw. Even when Russian bombs are killing Ukrainian citizens, you prefer Russian spelling of Ukrainian cities, which means you keep looking at this through the Russian lenses and completely ignore sensitivity of this "conflict" for Ukrainians. — Tymofii Brik (@brik_t) March 12, 2022

Брік також відповів письменнику таким твітом:

"Українська криза" – це ви мали на увазі російське вторгнення? Війна? Цікаво, чи була Друга світова війна простою "польською кризою?". Законний спротив не є "фобією".

"Ukrainian crisis" , you mean Russian invasion? War? I wonder if WWII was a simple "Polish crisis?" . Law enforcement is not "phobia" btw — Tymofii Brik (@brik_t) March 12, 2022

Також користувачка Uliana_b_m написала:

"Слово Львів правильно писати з літерою "і"; Одеса – з однією "с"; Чорнобиль – з літерою "о". Війна, а не криза – так правильно.

Ви подолали 10 тисяч км поїздом. Українці пройшли крізь віки болю, крові та руйнування. І ми не боїмося, тому це не фобія. Це Справедливість".

Ось ще кілька реакцій на висловлювання Коельйо:

"Тільки російська пропаганда називає це "кризою". Це війна. Найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни, неспровокована, невиправдана війна!".

Only Russian propaganda call it "crisis". It's a war. Largest war in Europe since WW2, unprovoked, unjustified war! — Sofiya (@malachiteme) March 11, 2022

"Ого, засудження військових злочинів і протидія геноциду зараз вважається русофобією".

Oh wow, condemning war crimes and opposing genocide is considered Russophobia now — Lia Dostlieva (@lia_dostlieva) March 12, 2022

Який невимовний жах! Невже ця людина - письменник? Виправдовувати жорстокі вбивства тисяч людей, маленьких дітей русофобією може тільки людина без серця. Як же мені соромно за вас. Хай Господь вас простить, якщо зможе. — Лєннi Райдуга (@Lenny_v_bane) March 12, 2022

"Цей твіт – як деякі з ваших книжок. Багато хайпу, жодного сенсу"

"Ммм... я думаю, зараз більше 40 мільйонів людей будуть раді показати вам той же напрямок, куди має йти російський корабель".

Нагадаємо, "УП. Життя" зібрала з соцмереж добірку мемів про Путіна й російських окупантів, а також про любов до Збройних Сил України, "привида Києва" та інших.

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