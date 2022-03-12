Пауло Коельйо назвав війну в Україні "зручним виправданням русофобії" і "кризою". Реакції українців

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 березня 2022

Бразильський письменник Пауло Коельйо заявив у Twitter, що війна в Україні – це "зручне виправдання" для "русофобії".

При цьому він назвав війну, яку розв’язала Росія проти України, "кризою" і попросив не звинувачувати "простих людей".

"Українська криза – це зручна відмазка для русофобії", – написав Коельйо.

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Українці відреагували на такий закид письменника.

 Скріншот: Twitter Пауло Коельйо

У своєму Facebook соліст гурту Karta Svitu Іван Марунич написав: "Павєл Коельєв йде за руським кораблем".

 

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Схожим чином відреагував головний редактор медіа "Ісландія" Сергій Грішин:

 

Депутатка Київської міськради Ксенія Семенова написала: 

"Вам треба ще якась причина піти у твітер писати англійською?

Коельо каже, що у нас криза і що ми русофоби. Регайтеся в твіттері, щоб його зачмирити хоча би".

А журналіст The Kyiv Independent Олексій Сорокін відповів Коельйо коротко:

 

Люди також відповідали Пауло Коельйо кадрами поранених українців та зруйнованих росіянами будівель із підписами "криза", "ще трохи "зручних відмазок", "із Росії з любов’ю" тощо.

 

 

 

 

У наступній своїй публікації Коельйо додав:

"Я був у Львові, Києві, Одесі, Ялті, Чорнобилі (в Україні).

Я проїхав потягом 10 тисяч кілометрів від Москви до Владивостока (у Росії).

Так, війна є, але не звинувачуйте простих людей".

 Скріншот: Twitter Пауло Коельйо

При цьому він вказав російські варіанти транслітерації назв українських міст (Львов, Одесса, Чернобыль).

На це відреагував дослідник у Київській школі економіки Тимофій Брік:

"Одеса, а не Одесса. Навіть коли російські бомби вбивають громадян України, ви віддаєте перевагу російському варіанту написання українських міст, а це означає, що ви продовжуєте дивитися на це крізь російську призму і повністю ігноруєте чутливість цього "конфлікту" для українців".

Брік також відповів письменнику таким твітом:

"Українська криза" – це ви мали на увазі російське вторгнення? Війна? Цікаво, чи була Друга світова війна простою "польською кризою?". Законний спротив не є "фобією".

Також користувачка Uliana_b_m написала:

"Слово Львів правильно писати з літерою "і"; Одеса – з однією "с"; Чорнобиль – з літерою "о". Війна, а не криза – так правильно. 

Ви подолали 10 тисяч км поїздом. Українці пройшли крізь віки болю, крові та руйнування. І ми не боїмося, тому це не фобія. Це Справедливість".

 

Ось ще кілька реакцій на висловлювання Коельйо:

"Тільки російська пропаганда називає це "кризою". Це війна. Найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни, неспровокована, невиправдана війна!".

"Ого, засудження військових злочинів і протидія геноциду зараз вважається русофобією".

 

 "Цей твіт – як деякі з ваших книжок. Багато хайпу, жодного сенсу"

"Ммм... я думаю, зараз більше 40 мільйонів людей будуть раді показати вам той же напрямок, куди має йти російський корабель".

 

Нагадаємо, "УП. Життя" зібрала з соцмереж добірку мемів про Путіна й російських окупантів, а також про любов до Збройних Сил України, "привида Києва" та інших.

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