Линів, Бінош, Хржановський: митці засудили РФ і висунули 10 вимог до світової спільноти

Українські та іноземні митці опублікували звернення до світової спільноти з вимогою боротися проти злочинів Путіна в Україні.

Лист уже підписали понад 30 діячів мистецтва з України, США, Великої Британії, Франції та інших країн.

Серед них сербська артистка перформансу Марина Абрамович, американський режисер Майкл Алмерейда, французька акторка Жульєт Бінош, режисер з РФ Ілля Хржановський тощо.

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"Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Українська армія сильна і потужна; десятки тисяч мирних жителів, чоловіків і жінок мужньо беруться до зброї, щоб захищати свої міста", – наголошують автори листа.

Однак українцям потрібно, щоб глобальна спільнота втрутилася та вжила прямих заходів.

Фото ілюстративне. grand-warszawski /Depositphotos

"Війна – це не лише про Україну. Йдеться про Європу, світ і наше спільне майбутнє", – кажуть автори листа.

Наявні санкції проти Росії є хорошим початком, але цього ще недостатньо, наголошують вони.

У зверненні митці вказали такі вимоги:

Міжнародні суди повинні засудити Путіна і покарати його за воєнні злочини проти України.

Країни, які надають невідкладну військову підтримку Україні, повинні якнайбільше забезпечити її корисними у нинішній тактичній ситуації засобами.

Наприклад, протитанковим та зенітним озброєнням, яке можна розгорнути швидко й ефективно, а не важким озброєнням, яке може бути знищене ще до поля бою.

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Банківські дані та розвіддані про бізнес і корупцію політиків та еліт Росії мають бути публічно розкриті населенню РФ.

Не тільки російські авіакомпанії, але й вантажні судна, європейські та американські порти для російських компаній мають бути заблоковані.

Міжнародні компанії, що базуються в РФ, мають бути зобов'язані заморозити всю комерційну діяльність там.

Соцмережі повинні заблокувати будь-яку комунікацію російського уряду.

Microsoft і західні хмарні сервіси мають заборонити доступ до своїх послуг у Росії.

Персональні санкції мають бути накладені не лише на російських політиків та олігархів, але й на вище військове керівництво та адміністративну еліту.

Закордонні грошові рахунки Росії мають бути заморожені.

На російську нафту мають бути введені санкції по 10 євро за барель. Європа повинна терміново відмовитися від російського газу на постійній основі.

Необхідно ввести імпортні тарифи на агропродовольчу продукцію з Росії.

Експорт сільськогосподарських та виробничих ресурсів до РФ має бути заборонений.

Автори листа також закликають своїх колег з усього світу:

вимагати, щоб їхні уряди негайно ввели ці санкції;

поширювати інформацію про злочини Путіна;

не мовчати;

не поширювати будь-яку інформацію, що надходить від російського уряду та джерел, які спонсоруються РФ або афілійовані з нею – це дезінформація;

пожертвувати гроші в українські волонтерські фонди;

підтримувати громадянське суспільство та жителів РФ, які протестують проти війни будь-яким способом;

вжити заходів проти цієї війни. Як тільки можна.

Лист уже підписали:

Марина Абрамович , артистка перформансу (Сербія, Нідерланди);

, артистка перформансу (Сербія, Нідерланди); Майкл Алмерейда , режисер і сценарист (США);

, режисер і сценарист (США); Віталій Алексєєнок , диригент і художній керівник оркестру Мюнхенського університету (Україна);

, диригент і художній керівник оркестру Мюнхенського університету (Україна); Жульєт Бінош , актриса (Франція);

, актриса (Франція); Кендіс Брайтц , фотографиня (Південна Африка);

, фотографиня (Південна Африка); Даніель Кон-Бендіт , актор (Франція, Німеччина);

, актор (Франція, Німеччина); Сара Драйвер , кінорежисерка й актриса (США);

, кінорежисерка й актриса (США); Джим Джармуш , режисер, актор і сценарист (США);

, режисер, актор і сценарист (США); Спайк Джонс , актор і режисер (США);

, актор і режисер (США); Ілля Хржановський , режисер (Росія, Ізраїль);

, режисер (Росія, Ізраїль); Джонатан Літтелл , письменник і режисер (Франція, США);

, письменник і режисер (Франція, США); Оксана Линів , диригентка, генеральна музична директорка Болонської опери та художня керівниця фестивалю LvivMozArt (Україна);

, диригентка, генеральна музична директорка Болонської опери та художня керівниця фестивалю LvivMozArt (Україна); Клебер Мендонса Фільо , режисер і сценарист (Бразилія);

, режисер і сценарист (Бразилія); Девід Мішо , режисер і сценарист (Австралія);

, режисер і сценарист (Австралія); Джордж Міллер , режисер і сценарист (Австралія);

, режисер і сценарист (Австралія); Марина Напрушкіна , політична художниця та активістка (Білорусь, Німеччина);

, політична художниця та активістка (Білорусь, Німеччина); Томас Оберендер , письменник і драматург (Німеччина);

, письменник і драматург (Німеччина); Марліс Петерсен , оперна співачка (Німеччина, Греція);

, оперна співачка (Німеччина, Греція); Лі Кіньонес , хіп-хопер та художник графіті (Пуерто-Ріко);

, хіп-хопер та художник графіті (Пуерто-Ріко); Лінн Рамзі , кінорежисерка, сценаристка й акторка (Велика Британія);

, кінорежисерка, сценаристка й акторка (Велика Британія); Майло Рау , театральний режисер (Швейцарія);

, театральний режисер (Швейцарія); Йохен Сандіг , підприємець і засновник чотирьох культурних закладів (Німеччина);

, підприємець і засновник чотирьох культурних закладів (Німеччина); Люсі Санте , письменниця, критикиня і художниця (Бельгія / США);

, письменниця, критикиня і художниця (Бельгія / США); Майкл Стайп , співак і засновник гурту REM (США);

, співак і засновник гурту REM (США); Тільда ​​Суінтон , акторка (Велика Британія);

, акторка (Велика Британія); Нассім Талеб , есеїст і математичний статистик (Ліван, США);

, есеїст і математичний статистик (Ліван, США); Бела Тарр , режисер (Угорщина);

, режисер (Угорщина); Саша Вальц , хореографиня і танцюристка (Німеччина);

, хореографиня і танцюристка (Німеччина); Кшиштоф Варліковський , режисер театру й опери (Польща);

, режисер театру й опери (Польща); Апічатпонг Вірасетакулл , режисер (Таїланд);

, режисер (Таїланд); Том Йорк, співак, композитор, фронтмен гурту Radiohead (Велика Британія).

Нагадаємо, раніше світову спільноту закликали боротися з агресією РФ українські науковці, полярники, медики, діячі кінематографу.

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