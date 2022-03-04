Линів, Бінош, Хржановський: митці засудили РФ і висунули 10 вимог до світової спільноти

Українські та іноземні митці опублікували звернення до світової спільноти з вимогою боротися проти злочинів Путіна в Україні.
Лист уже підписали понад 30 діячів мистецтва з України, США, Великої Британії, Франції та інших країн.
Серед них сербська артистка перформансу Марина Абрамович, американський режисер Майкл Алмерейда, французька акторка Жульєт Бінош, режисер з РФ Ілля Хржановський тощо.
"Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Українська армія сильна і потужна; десятки тисяч мирних жителів, чоловіків і жінок мужньо беруться до зброї, щоб захищати свої міста", – наголошують автори листа.
Однак українцям потрібно, щоб глобальна спільнота втрутилася та вжила прямих заходів.
|Фото ілюстративне. grand-warszawski/Depositphotos
"Війна – це не лише про Україну. Йдеться про Європу, світ і наше спільне майбутнє", – кажуть автори листа.
Наявні санкції проти Росії є хорошим початком, але цього ще недостатньо, наголошують вони.
У зверненні митці вказали такі вимоги:
- Міжнародні суди повинні засудити Путіна і покарати його за воєнні злочини проти України.
- Країни, які надають невідкладну військову підтримку Україні, повинні якнайбільше забезпечити її корисними у нинішній тактичній ситуації засобами.
Наприклад, протитанковим та зенітним озброєнням, яке можна розгорнути швидко й ефективно, а не важким озброєнням, яке може бути знищене ще до поля бою.
- Банківські дані та розвіддані про бізнес і корупцію політиків та еліт Росії мають бути публічно розкриті населенню РФ.
- Не тільки російські авіакомпанії, але й вантажні судна, європейські та американські порти для російських компаній мають бути заблоковані.
- Міжнародні компанії, що базуються в РФ, мають бути зобов'язані заморозити всю комерційну діяльність там.
- Соцмережі повинні заблокувати будь-яку комунікацію російського уряду.
- Microsoft і західні хмарні сервіси мають заборонити доступ до своїх послуг у Росії.
- Персональні санкції мають бути накладені не лише на російських політиків та олігархів, але й на вище військове керівництво та адміністративну еліту.
Закордонні грошові рахунки Росії мають бути заморожені.
- На російську нафту мають бути введені санкції по 10 євро за барель. Європа повинна терміново відмовитися від російського газу на постійній основі.
- Необхідно ввести імпортні тарифи на агропродовольчу продукцію з Росії.
Експорт сільськогосподарських та виробничих ресурсів до РФ має бути заборонений.
Автори листа також закликають своїх колег з усього світу:
- вимагати, щоб їхні уряди негайно ввели ці санкції;
- поширювати інформацію про злочини Путіна;
- не мовчати;
- не поширювати будь-яку інформацію, що надходить від російського уряду та джерел, які спонсоруються РФ або афілійовані з нею – це дезінформація;
- пожертвувати гроші в українські волонтерські фонди;
- підтримувати громадянське суспільство та жителів РФ, які протестують проти війни будь-яким способом;
- вжити заходів проти цієї війни. Як тільки можна.
Лист уже підписали:
- Марина Абрамович, артистка перформансу (Сербія, Нідерланди);
- Майкл Алмерейда, режисер і сценарист (США);
- Віталій Алексєєнок, диригент і художній керівник оркестру Мюнхенського університету (Україна);
- Жульєт Бінош, актриса (Франція);
- Кендіс Брайтц, фотографиня (Південна Африка);
- Даніель Кон-Бендіт, актор (Франція, Німеччина);
- Сара Драйвер, кінорежисерка й актриса (США);
- Джим Джармуш, режисер, актор і сценарист (США);
- Спайк Джонс, актор і режисер (США);
- Ілля Хржановський, режисер (Росія, Ізраїль);
- Джонатан Літтелл, письменник і режисер (Франція, США);
- Оксана Линів, диригентка, генеральна музична директорка Болонської опери та художня керівниця фестивалю LvivMozArt (Україна);
- Клебер Мендонса Фільо, режисер і сценарист (Бразилія);
- Девід Мішо, режисер і сценарист (Австралія);
- Джордж Міллер, режисер і сценарист (Австралія);
- Марина Напрушкіна, політична художниця та активістка (Білорусь, Німеччина);
- Томас Оберендер, письменник і драматург (Німеччина);
- Марліс Петерсен, оперна співачка (Німеччина, Греція);
- Лі Кіньонес, хіп-хопер та художник графіті (Пуерто-Ріко);
- Лінн Рамзі, кінорежисерка, сценаристка й акторка (Велика Британія);
- Майло Рау, театральний режисер (Швейцарія);
- Йохен Сандіг, підприємець і засновник чотирьох культурних закладів (Німеччина);
- Люсі Санте, письменниця, критикиня і художниця (Бельгія / США);
- Майкл Стайп, співак і засновник гурту REM (США);
- Тільда Суінтон, акторка (Велика Британія);
- Нассім Талеб, есеїст і математичний статистик (Ліван, США);
- Бела Тарр, режисер (Угорщина);
- Саша Вальц, хореографиня і танцюристка (Німеччина);
- Кшиштоф Варліковський, режисер театру й опери (Польща);
- Апічатпонг Вірасетакулл, режисер (Таїланд);
- Том Йорк, співак, композитор, фронтмен гурту Radiohead (Велика Британія).
Нагадаємо, раніше світову спільноту закликали боротися з агресією РФ українські науковці, полярники, медики, діячі кінематографу.
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