Линів, Бінош, Хржановський: митці засудили РФ і висунули 10 вимог до світової спільноти

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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4 березня 2022

Українські та іноземні митці опублікували звернення до світової спільноти з вимогою боротися проти злочинів Путіна в Україні.

Лист уже підписали понад 30 діячів мистецтва з України, США, Великої Британії, Франції та інших країн.

Серед них сербська артистка перформансу Марина Абрамович, американський режисер Майкл Алмерейда, французька акторка Жульєт Бінош, режисер з РФ Ілля Хржановський тощо.

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"Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Українська армія сильна і потужна; десятки тисяч мирних жителів, чоловіків і жінок мужньо беруться до зброї, щоб захищати свої міста", – наголошують автори листа. 

Однак українцям потрібно, щоб глобальна спільнота втрутилася та вжила прямих заходів. 

 Фото ілюстративне. grand-warszawski/Depositphotos

"Війна – це не лише про Україну. Йдеться про Європу, світ і наше спільне майбутнє", – кажуть автори листа.

Наявні санкції проти Росії є хорошим початком, але цього ще недостатньо, наголошують вони.

У зверненні митці вказали такі вимоги:

  • Міжнародні суди повинні засудити Путіна і покарати його за воєнні злочини проти України.
  • Країни, які надають невідкладну військову підтримку Україні, повинні якнайбільше забезпечити її корисними у нинішній тактичній ситуації засобами.

Наприклад, протитанковим та зенітним озброєнням, яке можна розгорнути швидко й ефективно, а не важким озброєнням, яке може бути знищене ще до поля бою.

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  • Банківські дані та розвіддані про бізнес і корупцію політиків та еліт Росії мають бути публічно розкриті населенню РФ.
  • Не тільки російські авіакомпанії, але й вантажні судна, європейські та американські порти для російських компаній мають бути заблоковані.
  • Міжнародні компанії, що базуються в РФ, мають бути зобов'язані заморозити всю комерційну діяльність там.
  • Соцмережі повинні заблокувати будь-яку комунікацію російського уряду.
  • Microsoft і західні хмарні сервіси мають заборонити доступ до своїх послуг у Росії.
  • Персональні санкції мають бути накладені не лише на російських політиків та олігархів, але й на вище військове керівництво та адміністративну еліту. 

Закордонні грошові рахунки Росії мають бути заморожені.

  • На російську нафту мають бути введені санкції по 10 євро за барель. Європа повинна терміново відмовитися від російського газу на постійній основі.
  • Необхідно ввести імпортні тарифи на агропродовольчу продукцію з Росії. 

Експорт сільськогосподарських та виробничих ресурсів до РФ має бути заборонений.

Автори листа також закликають своїх колег з усього світу:

  • вимагати, щоб їхні уряди негайно ввели ці санкції;
  • поширювати інформацію про злочини Путіна; 
  • не мовчати;
  • не поширювати будь-яку інформацію, що надходить від російського уряду та джерел, які спонсоруються РФ або афілійовані з нею – це дезінформація;
  • пожертвувати гроші в українські волонтерські фонди;
  • підтримувати громадянське суспільство та жителів РФ, які протестують проти війни будь-яким способом;
  • вжити заходів проти цієї війни. Як тільки можна.

Лист уже підписали:

  • Марина Абрамович, артистка перформансу (Сербія, Нідерланди);
  • Майкл Алмерейда, режисер і сценарист (США);
  • Віталій Алексєєнок, диригент і художній керівник оркестру Мюнхенського університету (Україна);
  • Жульєт Бінош, актриса (Франція);
  • Кендіс Брайтц, фотографиня (Південна Африка);
  • Даніель Кон-Бендіт, актор (Франція, Німеччина);
  • Сара Драйвер, кінорежисерка й актриса (США);
  • Джим Джармуш, режисер, актор і сценарист (США);
  • Спайк Джонс, актор і режисер (США);
  • Ілля Хржановський, режисер (Росія, Ізраїль);
  • Джонатан Літтелл, письменник і режисер (Франція, США);
  • Оксана Линів, диригентка, генеральна музична директорка Болонської опери та художня керівниця фестивалю LvivMozArt (Україна);
  • Клебер Мендонса Фільо, режисер і сценарист (Бразилія);
  • Девід Мішо, режисер і сценарист (Австралія);
  • Джордж Міллер, режисер і сценарист (Австралія);
  • Марина Напрушкіна, політична художниця та активістка (Білорусь, Німеччина);
  • Томас Оберендер, письменник і драматург (Німеччина);
  • Марліс Петерсен, оперна співачка (Німеччина, Греція);
  • Лі Кіньонес, хіп-хопер та художник графіті (Пуерто-Ріко);
  • Лінн Рамзі, кінорежисерка, сценаристка й акторка (Велика Британія);
  • Майло Рау, театральний режисер (Швейцарія);
  • Йохен Сандіг, підприємець і засновник чотирьох культурних закладів (Німеччина);
  • Люсі Санте, письменниця, критикиня і художниця (Бельгія / США);
  • Майкл Стайп, співак і засновник гурту REM (США);
  • Тільда ​​Суінтон, акторка (Велика Британія);
  • Нассім Талеб, есеїст і математичний статистик (Ліван, США);
  • Бела Тарр, режисер (Угорщина);
  • Саша Вальц, хореографиня і танцюристка (Німеччина);
  • Кшиштоф Варліковський, режисер театру й опери (Польща);
  • Апічатпонг Вірасетакулл, режисер (Таїланд);
  • Том Йорк, співак, композитор, фронтмен гурту Radiohead (Велика Британія).

Нагадаємо, раніше світову спільноту закликали боротися з агресією РФ українські науковціполярники, медики, діячі кінематографу.

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