Померла Валентина Попелюх – вдова Василя Стуса

25 березня померла Валентина Попелюх – вдова українського поета-дисидента Василя Стуса.

Про це розповіла її невістка Тетяна Стус у Facebook.

"Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де тривають бої...

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Валічка, я щаслива, що ми торкалися життями одна одну. І що провели поруч жаскі дні кінця лютого – початку березня, коли Душа Твоя так ніжно прощалася з цим виміром", – написала вона.

Фото: Музей Василя Стуса у Facebook

Музей Василя Стуса згадав Валентину Попелюх такими словами:

"Попелюшка, ластівочка, Вальочок", як називав її Василь, була вірним другом, надійним плечем, яка залишалася з Поетом навіть тоді, коли від нього, здавалося, відвернувся увесь світ.

Валя назавжди залишиться в пам’яті і серці свого сина, онуків, правнуків, сестри та племінників… Така ласкава. Така тендітна.

Віримо, що її душа перебуває разом із Василем – в мирі, любові та спокої".

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Фото: Музей Василя Стуса у Facebook

Нагадаємо, Валентина Попелюх народилася 19 червня 1938 року.

Вона вийшла заміж за поета, дисидента, правозахисника і літературознавця Василя Стуса у 1965 році, а наступного року у подружжя народився син Дмитро.

Фото: Музей Василя Стуса у Facebook

Стус виступав проти радянської влади, боровся за незалежність України, належав до руху шістдесятників та був членом Української Гельсінської спілки.

Через політичні погляди його двічі судили за "антирадянську діяльність" – в ув’язненні він і загинув.

Фото: Музей Василя Стуса у Facebook

Валентина Попелюх стала вдовою у 1985 році й пережила чоловіка майже на 37 років.

19 червня їй мало виповнитися 84 роки.

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