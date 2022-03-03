Кличко розповів, скількох вихованців дитбудинків евакуювали з Києва

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 березня 2022

З Києва за місто евакуювали майже всіх дітей, які жили у дитячих будинках сімейного типу. 

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

50 вихованців із 5 будинків сімейного типу разом з батьками-вихователями вже прибули до Польщі.

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За сприяння Центру "Спасемо Україну" туди також вивезли 176 дітей з інвалідністю з дитбудинків-інтернатів. 

 Фото: megaflopp/Depositphotos

А вчора до Німеччини відправили понад 90 дітей-сиріт.

"Усім соціально-незахищеним киянам виплачена допомога, що передбачена їм державою та містом…

Ми зосереджені, ми працюємо. Дякую всім за допомогу і відданість справі захисту Києва", – наголошує мер столиці.

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