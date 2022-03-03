Кличко розповів, скількох вихованців дитбудинків евакуювали з Києва

З Києва за місто евакуювали майже всіх дітей, які жили у дитячих будинках сімейного типу.
Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.
50 вихованців із 5 будинків сімейного типу разом з батьками-вихователями вже прибули до Польщі.
За сприяння Центру "Спасемо Україну" туди також вивезли 176 дітей з інвалідністю з дитбудинків-інтернатів.
|Фото: megaflopp/Depositphotos
А вчора до Німеччини відправили понад 90 дітей-сиріт.
"Усім соціально-незахищеним киянам виплачена допомога, що передбачена їм державою та містом…
Ми зосереджені, ми працюємо. Дякую всім за допомогу і відданість справі захисту Києва", – наголошує мер столиці.
Вас також може зацікавити:
Як допомогти дітям подолати тривогу через війну?
В укритті, під час евакуації, коли батьки йдуть на війну: як говорити з дитиною. ВІДЕО
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.