Не ігноруйте біль: як пережити смерть близької людини?

Поки в Україні триває війна, людські втрати, на жаль, неминучі.

Центр громадського здоров'я надав кілька порад для людей, яким доводиться переживати смерть близької людини.

Найважливіше, що потрібно пам'ятати: скорбота – це дуже індивідуальний досвід, тож не існує чітких термінів, за який час маєте пережити біль втрати.

Для когось процес скорботи вимірюється тижнями чи місяцями, а деякі роками не можуть оговтатися від смерті рідних. Загоєння відбувається поступово. Це природний процес, який не можна прискорити.

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"Те, як ви сумуєте, залежить від багатьох факторів, зокрема від вашої особистості та стилю подолання, вашого життєвого досвіду, вашої віри та того, наскільки значущою була втрата для вас.

Незалежно від вашого переживання горя, важливо бути терплячим із собою і дозволити процесу розгортатися природним чином", – кажуть у ЦГЗ.

Не ігноруйте біль

Не блокуйте прояви болю та негативні емоції, що ви відчуваєте. Якщо робити це у довгостроковій перспективі, стає тільки гірше.

Для справжнього зцілення необхідно зіткнутися зі своїм горем і активно з ним боротися.

Ваші емоції – нормальні

Пам'ятайте, що сум, страх, самотність, злість або ж навіть ненависть – нормальні реакції на втрату. А сльози і неможливість їх приборкати не означає, що ви слабка людина.

При цьому ті, хто не плачуть, можуть відчувати біль так само глибоко.

Жодних часових рамок для скорботи

Біль неможливо поставити на таймер. Ви – жива людина, і маєте право сумувати, втративши близького. Лише від вас залежить, скільки часу це займе.

"Продовжувати життя не означає забути про втрату. Ви можете продовжувати своє життя і зберігати пам’ять про когось або щось, що втратили, як важливу частину себе.

Насправді, коли ми рухаємося по життю, ці спогади можуть стати все більш невід’ємною частиною визначення людей, якими ми є", – кажуть у ЦГЗ.

Як впоратися з процесом скорботи?

Визнайте свій біль, не ігноруйте його, і спробуйте прийняти той факт, що горе може викликати багато різних і несподіваних емоцій.

Також важливо усвідомлювати, що не обов'язково сумувати наодинці. Шукайте підтримки віч-на-віч у людей, які люблять і піклуються про вас.

Дбайте про своє фізичне здоров'я та самопочуття, адже це напряму пов'язано з емоційним станом.

"Визнайте різницю між горем і депресією", – додали наостанок у Центрі громадського здоров'я.

Нагадаємо, клінічний психолог розповіла, як пережити втрату близької людини.

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