В Україні створили онлайн-платформу для навчання та психологічної підтримки школярів

В Україні запустили платформу з безкоштовними онлайн-уроками.

Долучитися до платформи може будь-яка дитина, яка має доступ до інтернету, повідомили у науковому ліцеї імені Клима Чурюмова, що на Івано-Франківщині.

Програма дає можливість дітям слухати предмети шкільної програми, науково-популярні лекції, Speaking Club, авторські курси від вчених та митців та цікаві інтерактиви неформальної освіти.

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Протягом дня плануються регулярні включення психологів.

Заняття відбуваються за розкладом в режимі реального часу з живим вчителем.

"Науковий ліцей Чурюмова – це фізмат онлайн школа, в якій навчаються учні 5, 6 класів. Тому для школярів цих класів в розкладі є предмети за державним стандартом спеціалізованої наукової освіти.

Одночасно, створено розклад для слухачів різновікової групи", – повідомили у навчальному закладі.

Слухачем онлайн занять може стати кожен бажаючий незалежно від віку та класу, підключившись до будь-якого заняття з розкладу, який публікується в Telegram-каналі ліцею.

Щоб приєднатись до занять, необхідно:

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Зареєструватися за посиланням, заповнивши гугл-форму.

Встановити на своєму пристрої додаток Telegram.

Після реєстрації вас приєднають до Telegram-каналу, де буде надаватись щоденний розклад занять.

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