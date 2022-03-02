В Україні створили онлайн-платформу для навчання та психологічної підтримки школярів

В Україні запустили платформу з безкоштовними онлайн-уроками.
Долучитися до платформи може будь-яка дитина, яка має доступ до інтернету, повідомили у науковому ліцеї імені Клима Чурюмова, що на Івано-Франківщині.
Програма дає можливість дітям слухати предмети шкільної програми, науково-популярні лекції, Speaking Club, авторські курси від вчених та митців та цікаві інтерактиви неформальної освіти.
Протягом дня плануються регулярні включення психологів.
Заняття відбуваються за розкладом в режимі реального часу з живим вчителем.
"Науковий ліцей Чурюмова – це фізмат онлайн школа, в якій навчаються учні 5, 6 класів. Тому для школярів цих класів в розкладі є предмети за державним стандартом спеціалізованої наукової освіти.
Одночасно, створено розклад для слухачів різновікової групи", – повідомили у навчальному закладі.
Слухачем онлайн занять може стати кожен бажаючий незалежно від віку та класу, підключившись до будь-якого заняття з розкладу, який публікується в Telegram-каналі ліцею.
Щоб приєднатись до занять, необхідно:
- Зареєструватися за посиланням, заповнивши гугл-форму.
- Встановити на своєму пристрої додаток Telegram.
- Після реєстрації вас приєднають до Telegram-каналу, де буде надаватись щоденний розклад занять.
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