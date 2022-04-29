Немовля вижило завдяки ЗСУ: історія родини, яка вибралася з Маріуполя

3-місячний Максим з Маріуполя вижив завдяки дитячому харчуванню, яке українські військові відібрали у мародерів та роздали людям.
Історією про перебування в блокадному місті поділилася водійка трамваю Арина Вікторовна, розповіли в Маріупольській міській раді.
Арина та її чоловік прихистили родичів з трьома дітьми з мікрорайону "Східний", який перебував під обстрілами. Найменшій дитині, Максиму, було 3 місяці.
Дитячого харчування у місті не було.
|Руїни Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада
"8 березня я пішла на прохідні заводу імені Ілліча за гарячою їжею.
Військові ЗСУ привезли туди для малюків памперси та дитяче харчування, яке відібрали у мародерів.
Завдяки такий допомозі залишилися живі діти, які перебували у бомбосховищі комбінату, і зокрема наш 3-місячний Максим", – згадує жінка.
Пізніше частині родини вдалося вибратися з міста.
Арина з чоловіком ще деякий час провели в Маріуполі. Щоб вижити, людям довелося брати "гуманітарну допомогу", яку роздавали росіяни.
"Дикі черги, приниження, бійки за продукти. Це було жахливо... Знищити місто, щоб потім плюнути в душу його жителям у вигляді жалюгідних подачок…", – каже Арина.
Коли бойові дії дійшли до будинку подружжя, вони вирішили тікати.
Пощастило, що їх підкинув мікроавтобус, і вони змогли добратися до Запоріжжя, де зараз намагаються почати нове життя.
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