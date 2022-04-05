Компанія Meta пояснила, чому Facebook та Instagram блокують хештеги про Бучу і фото міста

У компанії Meta Platforms пояснили, чому їхні платформи видаляють фото масових вбивств у Бучі, Ірпені та інших містах України, які скоюють російські окупанти.

Блокування хештегів відбуваються через автоматизовані системи, які сканують насильницькі зображення у Facebook та Instagram.

Про це заявив прессекретар Meta Енді Стоун, повідомляє Reuters.

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"Це сталося автоматично через графічний вміст, який люди публікували під цими хештегами.

Коли вчора нам повідомили про проблему, ми швидко розблокували хештеги", – написав він у Twitter.

Фото: Facebook

Раніше платформи Facebook та Instagram почали блокувати фотографії масових вбивств на Київщині, що спричинило обурення суспільства.

З соцмереж масово видаляли контент, розміщений під хештегами #Bucha, #BuchaMassacre, #GenocideOfUkrainians тощо.

Нагадаємо, Facebook і Instagram дозволяють публікувати контент про насильство, коли він поширюється з метою підвищення обізнаності про можливі порушення прав людини.

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Водночас ці платформи видаляють такий контент, якщо він є надзвичайно відвертим або звеличує страждання.

Компанія також додає попереджувальні мітки до деяких дописів і приховує відверті зображення.

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