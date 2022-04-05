Компанія Meta пояснила, чому Facebook та Instagram блокують хештеги про Бучу і фото міста

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 квітня 2022

У компанії Meta Platforms пояснили, чому їхні платформи видаляють фото масових вбивств у Бучі, Ірпені та інших містах України, які скоюють російські окупанти.

Блокування хештегів відбуваються через автоматизовані системи, які сканують насильницькі зображення у Facebook та Instagram.

Про це заявив прессекретар Meta Енді Стоун, повідомляє Reuters. 

"Це сталося автоматично через графічний вміст, який люди публікували під цими хештегами. 

Коли вчора нам повідомили про проблему, ми швидко розблокували хештеги", – написав він у Twitter.

 Фото: Facebook

Раніше платформи Facebook та Instagram почали блокувати фотографії масових вбивств на Київщині, що спричинило обурення суспільства.

З соцмереж масово видаляли контент, розміщений під хештегами #Bucha, #BuchaMassacre, #GenocideOfUkrainians тощо.

Нагадаємо, Facebook і Instagram дозволяють публікувати контент про насильство, коли він поширюється з метою підвищення обізнаності про можливі порушення прав людини.

Водночас ці платформи видаляють такий контент, якщо він є надзвичайно відвертим або звеличує страждання.

Компанія також додає попереджувальні мітки до деяких дописів і приховує відверті зображення.

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