Індивідуальний графік канікул: коли львівські школярі завершать навчання

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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11 травня 2022

У львівських школах не визначились з єдиною датою завершення навчального року. Тому хтось піде на канікули 1 червня, а декому доведеться чекати до 20 числа, повідомляє Tvoemisto.tv.

Раніше у Міністерстві освіти і науки України випустили наказ, що школи можуть індивідуально визначити, коли розпочнуться літні  канікули. Тож у Львові та області директори шкіл опиралися на рекомендації МОН.

"За основу беруть виконання освітніх і навчальних програм. Водночас кількість відпрацьованих днів – 175, як передбачає закон, можна не витримувати. Головне – щоб навчальна програма була виконана", – пояснює представниця департаменту освіти Львівської ОВА Ірина Сислюк.

Тож у школах на Львівщині дати завершення навчального року перебувають у діапазоні від 1 до 20 червня. Основна частина школярів піде на канікули 10-15 червня.

 VaLiza / Depositphotos

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Директори разом з батьками обговорюють завершення навчального року. Кожна зі шкіл індивідуально вирішує чи зустрічатимуться випускники на останній дзвоник та у якому форматі буде проходити ця подія.

Наприклад, у школі "Євшан" завершення року буде проходити в онлайні. 

А у ліцеї імені Івана Пулюя хочуть зустрітися з одинадцятикласниками наживо. Директорка школи зазначає, що будівля має укриття, але формат події ще буде обговорюватись.




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