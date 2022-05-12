Російські університети хочуть взяти шефство над вишами ОРДЛО

Яна Осадча журналіст
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12 травня 2022

У Росії заявили, що їхні вищі навчальні заклади візьмуть шефство над вишами окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляє Міністерство науки та вищої освіти РФ.

Відомство затвердило список російських університетів, які будуть взаємодіяти з вишам так званих "ЛНР" та "ДНР".

Міністр освіти РФ Валерій Фальков стверджує, що викладачі з Донбасу зможуть проходити курси підвищення кваліфікації в Росії, а у виші передадуть російську навчальну та наукову літературу.

 СНУ імені Даля, м. Луганськ

До кожного вищого навчального закладу окупованого Донбасу росіяни прикріпили куратора.

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Зокрема, Донецьким національним технічним університетом буде "опікуватися" Санкт-Петербурзький гірничий університет.

Луганський державний університет імені Даля буде курувати Південно-російський державний політехнічний університет.

"Партнером" Луганського педагогічного університету буде Кабардино-Балкарський держуніверситет.

У майбутньому росіяни планують видавати випускникам вишів подвійні дипломи.

У 2014 році українські виші, які знаходилися в тимчасово окупованих Луганську та Донецьку, переїхали на підконтрольну Україні територію.

Зокрема, Східноукраїнський університет ім. Даля переїхав до Сєвєродонецьку.

Тепер університет евакуювали вдруге. Студентів та викладачів прийняли Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, а також Хмельницький та Подільський державні університети.




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