Врятував понад 10 життів: як нацгвардієць Шаман без медичної освіти допомагає побратимам

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 травня 2022

Серед гвардійців, які зараз боронять Попасну на Луганщині є молодий художник з позивним Шаман. Він врятував понад 10 життів, не маючи медичної освіти.

Як Шаман рятує життя побратимів, розповіли у Національній гвардії. 

Тесла прибув у Попасну у складі групи резерву. На той час селище вже перетворилось на  суцільну передову позицію. Там відбувались щільні обстріли та вогневі контакти. 

Наприклад, був епізод, коли на дах будівлі впав боєприпас, який випустили з гранатомета. Один з бійців групи отримав поранення.  

"Щільність вогню була така, що нормально забинтували ногу тільки через годину, коли нам вдалося знайти більш-менш безпечне місце", – розповідає Тесла.

 Нацгвардійці в окопі. Фото: Національна гвардія

У Шамана не було ані медичної освіти, ані досвіду надання першої допомоги. Але це не стало на заваді – він врятував понад 10 життів.

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"Ми могли чекати півтори – дві години, поки закінчиться ворожий обстріл. Хоч хвилина спокою, і ми брали поранених на руки, плечі й несли їх через поля. Нас, звісно, бачили, бо постійно дрони висіли над головою. Тому все починалося знову і знову: закидали приблизно по п’ять мін на одну особу", – пригадує Шаман.

Тесла додає, що під час іншого бою побратиму уламком від снаряда роздробило кістку ноги. Шаман зупинив кровотечу та наклав шину, забинтував поранення. Завдяки його діям, нацгвардієць зміг самотужки подолати 800 метрів та врятуватися. 

Групі, до якої входили Тесла та Шаман, вдалося врятувати 18 життів. 




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