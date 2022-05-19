Новонароджені у вишиванках: у МОЗ показали малюків з прифронтових зон. ФОТО

Новонародженим українцям у 7 фронтових та прифронтових регіонах подарували вишиванки.
Це перші в їхньому житті сорочки з генетичним кодом нації, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Вишиванки отримали близько 500 малюків, що народилися напередодні свята.
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Подарунки роздали у:
- Сумський;
- Чернігівській;
- Харківській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Миколаївській;
- Одеській областях.
"У час, коли наша держава вже третій місяць поспіль протистоїть збройній агресії Росії, вишиванка стала своєрідним "генетичним кодом" українців та символом нашої майбутньої перемоги, – зазначили у відомстві.
|Новонароджений з вишиванкою. Фото: МОЗ
|Малюки у вишиванках. Фото: МОЗ
У МОЗ сподіваються, що ці подарунки стануть справжнім оберегом для новонароджених українців.
|Новонароджений з вишиванкою. Фото: МОЗ
|Новонароджений з вишиванкою. Фото: МОЗ
|Новонароджений з вишиванкою. Фото: МОЗ
Акцію "Народжені у вишиванках" проводять вже 5 рік поспіль.
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