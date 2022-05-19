Новонароджені у вишиванках: у МОЗ показали малюків з прифронтових зон. ФОТО

Новонародженим українцям у 7 фронтових та прифронтових регіонах подарували вишиванки.

Це перші в їхньому житті сорочки з генетичним кодом нації, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Вишиванки отримали близько 500 малюків, що народилися напередодні свята.

Подарунки роздали у:

Сумський;

Чернігівській;

Харківській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Миколаївській;

Одеській областях.

"У час, коли наша держава вже третій місяць поспіль протистоїть збройній агресії Росії, вишиванка стала своєрідним "генетичним кодом" українців та символом нашої майбутньої перемоги, – зазначили у відомстві.

Новонароджений з вишиванкою. Фото: МОЗ

Малюки у вишиванках. Фото: МОЗ

У МОЗ сподіваються, що ці подарунки стануть справжнім оберегом для новонароджених українців.

Новонароджений з вишиванкою. Фото: МОЗ

Новонароджений з вишиванкою. Фото: МОЗ

Новонароджений з вишиванкою. Фото: МОЗ

Акцію "Народжені у вишиванках" проводять вже 5 рік поспіль.