Новонароджені у вишиванках: у МОЗ показали малюків з прифронтових зон. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 травня 2022

Новонародженим українцям у 7 фронтових та прифронтових регіонах  подарували вишиванки. 

Це перші в їхньому житті сорочки з генетичним кодом нації, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. 

Вишиванки отримали близько 500 малюків, що народилися напередодні свята.

Подарунки роздали у:

  • Сумський;
  • Чернігівській;
  • Харківській; 
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Миколаївській;
  • Одеській областях.

"У час, коли наша держава вже третій місяць поспіль протистоїть збройній агресії Росії, вишиванка стала своєрідним "генетичним кодом" українців та символом нашої майбутньої перемоги, – зазначили у відомстві.

 Новонароджений з вишиванкою. Фото: МОЗ
 Малюки у вишиванках. Фото: МОЗ

У МОЗ сподіваються, що ці подарунки стануть справжнім оберегом для новонароджених українців.

 Новонароджений з вишиванкою. Фото: МОЗ

 Новонароджений з вишиванкою. Фото: МОЗ
 Новонароджений з вишиванкою. Фото: МОЗ

Акцію "Народжені у вишиванках" проводять вже 5 рік поспіль. 

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