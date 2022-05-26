"Відірвані ноги, животи навиворіт": історії людей, які вижили під час обстрілу черги за хлібом у Чернігові

Яна Осадча журналіст
14900
26 травня 2022

16 березня 2022 року росіяни обстріляли з артилерії чергу за хлібом у Чернігові.

В результаті загинуло 14 людей, а десятки були поранені.

Люди, які вижили в тій черзі, поділилися спогадами про той страшний день, розповідає "Суспільне".

Чернігівець Євген Шевелев 16 березня втратив двох друзів – Юрія та Андрія. Юрій помер на місці, а Андрія намагалися витягти.

 Євген Шевелев

"Там відірвані голови, животи навиворіт, отут кишки, коли відтягували…", – розповідає чоловік.

Євген каже, що в черзі стояли десь 100 людей. Коли поруч один снаряд попав у п’ятиповерховий будинок, деякі покинули чергу.

Наступний снаряд полетів вже в людей. Євгена врятувало те, що перед обстрілом він пішов перевірити іншу чергу, яка стояла з іншого боку.

"Швидкою" з місця вибуху забрали 79 річну Ольгу Бубру, яка досі перебуває в лікарні. Хліб, за яким вона стояла в черзі, жінка хотіла віднести до церкви.

 Ольга Бубра

Старенькій у стегно попав осколок снаряду.

"Кинулася повзти, а мені нога заважає, якийсь чоловік став мене тягнути за ворот, чобіт заважає.

Читай також:

Майже причепурений, але все ще тривожний. Як оживає Чернігів
Дітей вбили відразу: в "Охматдиті" прооперували чоловіка з Бучі, родину якого розстріляли росіяни
"На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами

Тоді каже, усе не тягни, вона вже усе – готова, зійшла кров’ю. Я хочу…слів нема, а розум ще працює, я ще не мертва. Хотіла піднятися, але підковзнулася на власній крові і мене знудило", – каже Ольга Бубра.

У лікарні жінці зробили переливання крові. Там вже не було ані світла, ані води, ані опалення.

Для того, щоб влити жінці донорську кров, лікарю довелося розігрівати обмотаний серветкою пакет крові під футболкою.

 Місце, де люди стояли у черзі

Загалом в лікарню потрапили близько 40 людей. Серед них і Володимир Шик, якому уламком зачепило кістку.

У той же день ввечері, Володимир та інші поранені у черзі за хлібом потрапили ще під один обстріл – в лікарні. В будівлі вибило майже усі вікна.

Чернігівська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за 1 та 2ч. статті Кримінального кодексу "Порушення умов та звичаїв ведення війни".




 121580
Суспільство

Мобілізація-2022: кого не можуть мобілізувати, які є повістки і де їх вручають? Частина 1

Олена Барсукова
 5195
Профі У Профтех

Робота руками — на все життя. Як у чернівецькому профтесі шиють сукні та шеврони

СПЕЦПРОЄКТ
 35007
Суспільство

(Не)лагідна дерусифікація: що відбувається з перейменуваннями вулиць у Києві

Михайло Загородній

Головне на сайті


Суспільство

Мобілізація-2022: кого не можуть мобілізувати, які є повістки і де їх вручають? Частина 1

Олена Барсукова
Штучний інтелект розпізнав окупанта, який сфотографувався на Polaroid і залишив знімок в пограбованому житлі
"Відірвані ноги, животи навиворіт": історії людей, які вижили під час обстрілу черги за хлібом у Чернігові
У Києві запустили віртуальні тури по зруйнованих будівлях
Учнів запрошують на Всеукраїнський останній дзвоник онлайн
Зруйновані школи, тиск на вчителів та заборона української: омбудсмен заявив про освітній геноцид
Профі У Профтех

Робота руками — на все життя. Як у чернівецькому профтесі шиють сукні та шеврони

СПЕЦПРОЄКТ
Суспільство

(Не)лагідна дерусифікація: що відбувається з перейменуваннями вулиць у Києві

Михайло Загородній