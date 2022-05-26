"Відірвані ноги, животи навиворіт": історії людей, які вижили під час обстрілу черги за хлібом у Чернігові

16 березня 2022 року росіяни обстріляли з артилерії чергу за хлібом у Чернігові.

В результаті загинуло 14 людей, а десятки були поранені.

Люди, які вижили в тій черзі, поділилися спогадами про той страшний день, розповідає "Суспільне".

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Чернігівець Євген Шевелев 16 березня втратив двох друзів – Юрія та Андрія. Юрій помер на місці, а Андрія намагалися витягти.

Євген Шевелев

"Там відірвані голови, животи навиворіт, отут кишки, коли відтягували…", – розповідає чоловік.

Євген каже, що в черзі стояли десь 100 людей. Коли поруч один снаряд попав у п’ятиповерховий будинок, деякі покинули чергу.

Наступний снаряд полетів вже в людей. Євгена врятувало те, що перед обстрілом він пішов перевірити іншу чергу, яка стояла з іншого боку.

"Швидкою" з місця вибуху забрали 79 річну Ольгу Бубру, яка досі перебуває в лікарні. Хліб, за яким вона стояла в черзі, жінка хотіла віднести до церкви.

Ольга Бубра

Старенькій у стегно попав осколок снаряду.

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"Кинулася повзти, а мені нога заважає, якийсь чоловік став мене тягнути за ворот, чобіт заважає.

Тоді каже, усе не тягни, вона вже усе – готова, зійшла кров’ю. Я хочу…слів нема, а розум ще працює, я ще не мертва. Хотіла піднятися, але підковзнулася на власній крові і мене знудило", – каже Ольга Бубра.

У лікарні жінці зробили переливання крові. Там вже не було ані світла, ані води, ані опалення.

Для того, щоб влити жінці донорську кров, лікарю довелося розігрівати обмотаний серветкою пакет крові під футболкою.

Місце, де люди стояли у черзі

Загалом в лікарню потрапили близько 40 людей. Серед них і Володимир Шик, якому уламком зачепило кістку.

У той же день ввечері, Володимир та інші поранені у черзі за хлібом потрапили ще під один обстріл – в лікарні. В будівлі вибило майже усі вікна.

Чернігівська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за 1 та 2ч. статті Кримінального кодексу "Порушення умов та звичаїв ведення війни".