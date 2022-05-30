Астрономи прогнозують новий зорепад: чи буде він видовищним

У ніч з 30 на 31 травня Земля пройде крізь сліди уламків розбитої ще у 1995 році на великі фрагменти комети під назвою 73P/Schwassmann-Wachmann.

Про це повідомляє NASA.

Фрагменти комети продовжували руйнуватися, і якщо їхні уламки летять зі швидкістю, яка вдвічі перевищує нормальну, може відбутися зорепад.

У 2009 році у телескоп астрономи побачили, що деякі фрагменти рухаються досить швидко.

Комета 73P/Schwassman-Wachmann і її уламки. Фото: NASA

Однак метеори, за спостереженням одних вчених, рухаються відносно повільно, і, ймовірно, будуть тьмяними.

Інші передбачають надзвичайно яскравий потік, адже комета накопичила достатньо уламків, щоб це стало можливим.

За сприятливих умов явище може перетворитися у метеоритний шторм.

"Ми не можемо бути впевнені в тому, що ми його побачимо. Ми можемо тільки сподіватися, що він буде приголомшливим", – заявили у NASA.

Найбільш сприятливі умови для спостережень будуть у мешканців Північної Америки.