Астрономи прогнозують новий зорепад: чи буде він видовищним

У ніч з 30 на 31 травня Земля пройде крізь сліди уламків розбитої ще у 1995 році на великі фрагменти комети під назвою 73P/Schwassmann-Wachmann.
Про це повідомляє NASA.
Фрагменти комети продовжували руйнуватися, і якщо їхні уламки летять зі швидкістю, яка вдвічі перевищує нормальну, може відбутися зорепад.
У 2009 році у телескоп астрономи побачили, що деякі фрагменти рухаються досить швидко.
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Комета 73P/Schwassman-Wachmann і її уламки. Фото: NASA
Однак метеори, за спостереженням одних вчених, рухаються відносно повільно, і, ймовірно, будуть тьмяними.
Інші передбачають надзвичайно яскравий потік, адже комета накопичила достатньо уламків, щоб це стало можливим.
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За сприятливих умов явище може перетворитися у метеоритний шторм.
"Ми не можемо бути впевнені в тому, що ми його побачимо. Ми можемо тільки сподіватися, що він буде приголомшливим", – заявили у NASA.
Найбільш сприятливі умови для спостережень будуть у мешканців Північної Америки.
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