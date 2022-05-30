Астрономи прогнозують новий зорепад: чи буде він видовищним

Яна Осадча журналіст
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30 травня 2022

У ніч з 30 на 31 травня Земля пройде крізь сліди уламків розбитої ще у 1995 році на великі фрагменти комети під назвою 73P/Schwassmann-Wachmann.

Про це повідомляє NASA.

Фрагменти комети продовжували руйнуватися, і якщо їхні уламки летять зі швидкістю, яка вдвічі перевищує нормальну, може відбутися зорепад.

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У 2009 році у телескоп астрономи побачили, що деякі фрагменти рухаються досить швидко.

Комета 73P/Schwassman-Wachmann і її уламки. Фото: NASA

Однак метеори, за спостереженням одних вчених, рухаються відносно повільно, і, ймовірно, будуть тьмяними.

Інші передбачають надзвичайно яскравий потік, адже комета накопичила достатньо уламків, щоб це стало можливим.

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За сприятливих умов явище може перетворитися у метеоритний шторм.

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"Ми не можемо бути впевнені в тому, що ми його побачимо. Ми можемо тільки сподіватися, що він буде приголомшливим", –  заявили у NASA.

Найбільш сприятливі умови для спостережень будуть у мешканців Північної Америки.

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