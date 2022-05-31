Українські полярники показали світанок над "Вернадським". ВІДЕО

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" поділились відео з вражаючим краєвидом Антарктики.

Саме в цю пору року – наприкінці осені та початку зими – там можна спостерігати неймовірні сходи сонця, розповідають в Національному антарктичному науковому центрі.

Там також нагадали, що пори року в Південній півкулі йдуть навпаки ніж у Північній, тому 1 червня в Антарктиці починається зима.

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Відео зафільмував співробітник станції Володимир Хомко.

Зимівники запевняють, що такі різнокольорові світанки бачили лише в Антарктиці.

Однак, спостерігати їх можна не так і часто, адже небо там більшу частину часу затягнуте хмарами.

"Але коли крізь ці хмари виглядає сонечко, а особливо антарктичною зимою, під час якої надворі світлішає лише на кілька годин – це неповторна краса.

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Милуймося чудовим світанком і пам’ятаймо, що перед ним – завжди найтемніший час. Але як би не було темно і тяжко, сонце неодмінно зійде. І це неодмінно буде сонце Перемоги над нашою Україною", – кажуть полярники.